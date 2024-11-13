2025年「這1天拿到年終」她秒提離職　怕被刁難！全場給建議

▲原PO打算明年1月24日提離職。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

過年倒數2個多月，不少上班族都帶著怨念上班，等到領完年終要提離職！一名妹子坦言，受夠老闆長期情緒施壓，決定領完年終就要閃人，並推算明年最晚1月24日會發放，但又怕當天開口，會有離職預告期的問題，因此求問怎麼辦？文章曝光後，網友回應「獎金到手了再提吧，後面預告期就用請假的」。

一名女網友在Dcard表示，查看2025年行事曆，她推測過年前一周，公司最晚在1月24日（周五）會發薪水與年終，當天錢進帳後，原PO打算直接和老闆提離職。

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原PO直言，距離過年還有2個多月，但她已受夠上層長期的情緒施壓，導致她的身心狀態非常不佳。話題轉回來，原PO說，因為離職有預告期，就怕放完年假才提的話，會被老闆刁難，要求她待滿預告期的天數，因此才詢問，24日離職的話，「公司是能合法要回1/25～1/31這幾天假期的薪水嗎？」

底下網友熱議，「建議看年資再來提離職，不然到時候老闆不承認，有問題的人會是妳」、「不需要算離職預告期就2/3提、2/4辦手續，不然你過年的薪水一定拿不到」、「你就1/24跟公司說，預計2/3離職，若公司跟你說叫你1/24就走等於非自願離職，請他依法給予資遣費及非自願離職證明」、「獎金到手了再提吧，後面預告期就用請假的」、「歪個樓，明年2月上半旬好想哭，連上6天完只休1天，又要連上5天」。