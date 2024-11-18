中華隊哪一轟印象最深刻？　球迷喊「陳晨威滿貫砲」：氣勢起來了

▲中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中華隊17日對戰澳洲隊，終場繳出了11比3的亮眼成績，與日本攜手前進4強，有網友回顧中華隊的四場比賽，好奇哪一轟是大家印象最深刻的？許多網友大喊，絕對是陳晨威對上南韓的滿貫砲，是這屆能晉級的最大關鍵，「一切奇蹟的起點」、「把氣勢完全打開」。

有網友在PTT發文，「目前預賽四場哪一轟印象最深刻」，列出四場賽事中的精彩6轟，第一個是陳晨威對韓國滿貫砲，第二個是陳傑憲對韓國兩分砲錦上添花，第三個是江坤宇對多明尼加打破平手局面陽春砲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第四個是戴培峰陽春砲拿下對日本唯一一分，第五個是林立三分砲對澳洲奠定勝基，最後一個則是吉力吉撈．鞏冠三分砲對澳洲。他認為最難的是戴培峰那一轟，但印象最深刻的是陳晨威的滿貫砲，「整個預賽氣勢都打出來了」。

▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）



貼文曝光，許多網友印象最深刻的也是陳晨威的滿貫砲，「氣勢整個不一樣，而且讓韓國壓力暴增」、「感覺這轟奠定了整個比賽的氣勢」、「那個氣勢完全逆轉了」、「當然是惡魔貓男，韓國隊那晚的惡夢」、「當然是滿貫打南韓！壓力直接宣洩一波」、「打韓國滿貫直接拉開，整屆賽事氣勢就來了」、「中華隊的滿貫非常難看到」、「貓男滿貫對韓首戰是超大定心丸，不敢相信」、「神威那支真的定調了這次的中華隊，我們不是來吃鍋貼的」、「貓男那支把南韓打暈，四爺再把他們打傻」、「士氣都打出來了，贏韓國最關鍵」、「贏韓國的確就是這屆的關鍵」、「現場看，大巨蛋跳到像地震」。

也有網友稱讚，「陳傑憲也印象很深刻，他一年大概就炸兩支，偏偏就在台韓戰」、「論氣勢選貓男，論驚奇感選阿坤」、「戴培峰超意外，根本沒想過他會轟」、「每一支都很重要，沒想過中華隊四戰六轟，強」、「撈哥，因為打出去就知道」、「老實說，阿坤欸，沒那一支就輸多多了，阿坤平常不打全壘打的人」。