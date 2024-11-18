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台球迷大巨蛋「遠端為日本加油」！全場高喊三振集氣　震撼日網友

▲▼ 世界12強棒球賽，台澳戰台北大巨蛋再度湧入滿場球迷。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，台澳戰台北大巨蛋再度湧入滿場球迷。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

中華隊17日以11比3打敗澳洲，儘管還剩下18日與古巴的對戰，但是只要日本先擊敗古巴，中華隊就確定晉級4強複賽。因此大巨蛋在17日的比賽中，使用大螢幕同步轉播日古之戰，全場的台灣球迷與球員更是齊心為日本加油，震撼畫面傳回日本也震驚網友，更有不少台日網友互相道賀，並高喊「一起前進東京！」

日本X網友分享了一段17日晚間大巨蛋現場的影片並寫道，「台灣想要在今天提前晉級，日本就必須贏過古巴，因此台北大巨蛋現在超級嗨！」只見影片中，大巨蛋用大螢幕同步轉播日本和古巴的比賽，全場觀眾更是齊聲大喊「三振」，為日本隊加油。

台灣17日以2勝1敗的成績迎戰澳洲，而日本則以3勝0敗的佳績對上古巴。一旦台灣擊敗澳洲，只要日本也能打敗古巴，日本就能以小組第一的身份提前晉級複賽，台灣也能以小組第二的名次與日本一同晉級。因此，台灣不僅要拿下澳洲，日本是否在古巴之戰獲勝，也成為兩隊提前晉級的關鍵。

中華隊17日早早就取得領先，然而原本領先的日本隊卻在7局時卻被古巴追平比數。到了8局下半，日本靠著高飛犧牲打取得超前分，但9局卻又出現滿壘危機。

▲2024年世界12強賽日本隊。（圖／中華棒協提供）

▲日本隊成功晉級複賽。（圖／中華棒協提供）

與此同時，大巨蛋的大螢幕同步轉播日本與古巴的比賽，全場的台灣觀眾更是為日本應援，高喊「三振」加油。

最終，日本在藤平尚真投出再見三振的情況下成功淘汰古巴晉級，而台灣也在後續擊敗澳洲，兩隊成功晉級複賽。

日本網友直言，雖然台灣是因為希望提前晉級，才替日本加油，但是台灣這塊土地從以前就對日本抱持友好態度。網友也大讚，台日雙方是「英雄相惜」，並開心表示，「要一起回東京！」

不僅如此，在日本被追回比分的關鍵局面時，在天母棒球場的台灣球迷突然全場高喊「加油」。而這份溫暖的應援也讓日本球員順利化解危機。

日媒也大讚，雖然中華隊在16日的比賽輸給日本，但是即使身為主場觀眾，卻沒有人對日本隊發出噓聲。賽後，不論是勝利的日本隊還是惜敗的中華隊，都獲得了全場熱烈的掌聲，展現出真正的體育精神。

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