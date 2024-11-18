中華隊圍一圈「看情蒐討論戰術」照片瘋傳！球迷笑：像在訂飲料

▲林立表現亮眼。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽，中華隊分組第二晉級4強賽，至少拿下第4名，締造在12強賽事最佳名次，而比賽中，林立與打擊教練彭政閔討論戰術的畫面，意外引來網友的關注，看完那張秘笈紙，林立就打出安打了，好奇紙上寫的是什麼？對此，網友紛紛笑喊「訂飲料吧」、「宵夜點餐啦」。

有網友在PTT發文，「林立手上拿的那張紙寫什麼？」在比賽的2局上半，即將上場的林立突然拿出一張紙，與彭政閔討論接下來的打擊策略，結果看完這個秘笈就打出安打，「林立手上拿的那張紙上寫著什麼？大家覺得呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲此畫面掀起熱論。（圖／翻攝自PTT）



貼文掀起討論，網友笑喊「飲料菜單」、「我要紅茶拿鐵+波霸，微微」、「飛機餐要吃什麼」、「宵夜不先點會等很久」、「東京餐廳的菜單、東京美食精選」、「半糖微冰加珍珠啊」、「機票座位啦，我要靠廁所的」、「東京米其林餐廳名單」、「東京代購清單」、「機票劃位啊，有打全壘打的可以先選」、「我們台灣人就算是在國際賽拿著一張紙，即時討論情蒐，看起來也很像在訂飲料」。

事實上，關鍵2局上打擊教練彭政閔拿著情蒐資料後，林立邊看資料邊與隊友及教練討論，還被球迷捕捉到「不好打」的唇語。他賽後還原現場笑喊「真的不好打呀」，每個人都有資料，只是教練團準備最快，大家是看同一份，但每個解讀不同，「我們要快速整合，設定直球還是慢的，壘上有跑者是變化球較多，要給資訊。」

全隊握有的全彩A4輸出的情蒐引起網友熱議，林立表示，「裡面寫的球種比例都很清楚，這是最重要的，資訊很多，包含年紀都有」，而林立看完情蒐該打席馬上敲出安打，此戰開轟5安打，貢獻4打點，表現最亮眼。