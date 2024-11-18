晉級4強！蔡其昌亮出「中華隊道歉表」：好好愛我們的教練球員

▲許多人都在社群貼出「道歉表」。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

記者曾筠淇／綜合報導

世界12強棒球賽受到高度關注，有趣的是，本來有一票網友並不看好中華隊，但後來捷報頻傳，他們便紛紛PO出「道歉表」，自嘲低估了中華隊的實力。如今中華隊以分組第二的成績晉級4強賽，中職會長、中華隊領隊蔡其昌也發文表示，「不需要再道歉了！好好愛我們的教練、球員，好嗎？」

此次賽事，本有一些網友並不看好中華隊，但是球員們最終卻繳出漂亮成績單。因此在網路上，就出現了各種道歉表，許多網友自嘲低估了中華隊的實力，之後會尊重並支持他們。

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中華隊昨（17）日對戰澳洲隊，終場11比3、以分組第二的成績晉級4強賽，至少拿下第4名，是歷屆以來最佳成績。蔡其昌昨日也在臉書上貼出「中華隊道歉表」，上方的道歉原因包含「我被網友帶風向了」、「我覺得打線沒一個能轟」、「我以為中華隊只有少棒厲害」、「我以為只有林昱珉能投」、「我以為12強是比啦啦隊」、「我笑台灣連捷克都打不贏」。

而道歉表最下方，則寫著「很遺憾自己做了這種事，之後會全力應援挺台灣」。蔡其昌就在文中寫道，「今天起，不需要再道歉了，好好愛我們的教練、球員，好嗎？」沒有全國球迷應援的能量，就不會有他們的追夢之旅，現在旅程還在進行中，「希望你們陪我們走下去」。

貼文底下，也有不少網友回應，「我不用道歉，從來沒有不看好台灣隊。挺 就對了」、「身邊每個朋友都在發道歉表。確實，要對每一個在休賽季挺身而出的球員和教練表達尊敬和珍惜」、「台灣的棒球要團結！台灣的球迷要團結！多一些鼓勵！少一些廢話」、「這次的中華隊真的太神了」。