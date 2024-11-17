「台積電種子工程師」學費全免+月薪1萬！科大招日籍生出超狂待遇

▲雲科大與台積電產學合作「日籍半導體人力培育計畫」。圖為到日本高校進行招生宣傳。（圖／雲科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台積電熊本廠將在年底量產。為培育日本廠半導體種子工程師，與雲科大進行5年產學合作，由校方招收日籍學生來台就讀，首位日生眞下彩音現已就讀工管系。雲科大表示，明年將再招收90名日生，目前正積極辦理招生說明會，由於免學費及補貼1萬生活費，獲得日本老師與家長肯定，校方也會為日生安排學伴及優先住宿。

為招收優秀國際生來台，教育部推動「新型專班」。雲科大除向教育部申請二技專班，預計招收30人，採取全英語授課。在新型專班外，雲科大更與台積電簽訂「日籍半導體人力培育計畫」，由台積電委託雲科大到日本各地宣傳並招收日本高中生來台就學，為台積電培育日本廠的種子工程師。

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現就讀工業工程與管理系的真下彩音，就是該計畫錄取的首名日籍學生。雲科大表示，眞下彩音因為有親友是台灣人，努力學習中文後在去年錄取雲科大企管系。今年得知台積電的產學合作計畫後，放棄企管系改讀工管系，也成為該計畫首位日本學生。

▲真下彩音（上排左一）為日籍半導體人力培育計畫錄取的首位日本學生。（圖／雲科大提供）

雲科大副國際長黃貞元說明，台積電看中雲科大與產業有很深實務連結，今年3月雙方開始洽談，7月時簽約，進行5年的產學合作計畫，參與科系為工管系與機械系，工管系主要培育「工管工程師」，機械系則負責培育「機械工程師」。眞下彩音是工管第一屆招生的日本學生，明年預計還要招收90名日生。

黃貞元表示，錄取的日生不僅學費全免，台積電還提供每月1萬元生活費，校方也優先提供宿舍，並安排學伴。真下彩音從9月開學至今，跟同學相處融洽，在課業上也沒問題，甚至微積分還考到班上前三名，顯示在台適應的不錯。

▲真下彩音（右一）在台適應狀況良好，微積分還考到全班前三名。（圖／雲科大提供）

雲科大跟台積電7月簽約時間較晚，錯過今年日本招生時間。黃貞元指出，台積電鎖定全日本的優秀高中生，故雲科大積極到日本各地高校進行招生宣傳，因為免學費且有1萬台幣生活費，日本高校的校長與師長反應都很正向，但也有部分家長擔心孩子高中剛畢業，無法適應新環境。

黃貞元說明，錄取的日籍生將培育為台積電日本廠種子工程師，而在台積電溝通主要語言為中文，故日籍生報到時中文能力需達到A2級，在雲科大也是跟著台灣學生一起上課。日籍生畢業後可優先參加台積電入職考試，就算沒有錄取，也不必歸還補助的學費及生活費，且仍可從事日本半導體相關產業。

此外，台積電德國廠今年8月已經舉行動土典禮，預計2027年開始量產晶片。黃貞元也表示，未來台積電若在德國也需要人才，雲科大也願意依循這次產學合作模式，幫忙招收德國或歐盟等國際生來台就讀。

▲雲科大到日本高校進行招生宣傳，免學費與每月1萬元生活費，獲得日本家長與教師正面肯定。（圖／雲科大提供）