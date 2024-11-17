「攻守一把罩！」台日大戰太精彩　網點名1人超扛：根本偶像

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

世界棒球12強賽事進行中，許多人都非常關注昨日的「台日大戰」，相關話題不斷。在昨天的賽事上，台灣隊長陳傑憲繳出雙安及精彩守備，也掀起網友熱烈討論，「攻守一把罩，台灣隊長帥」、「真的超帥！稱職的新台灣隊長」、「老天爺怎麼這麼不公平？又帥又強」。

昨（16）日對上日本，陳傑憲排第3棒中外野手，對決先發投手才木浩人敲出兩支安打，並在第2支安打時將他打退場。9局上在得點圈失分危機時，辰己涼介敲出深遠飛球，陳傑憲守備接殺，讓球場氣氛沸騰。

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就有不少網友在PTT的Baseball板上討論道，「四爺超扛」、「隊長很扛了」、「又帥又會打又會接」、「好帥！根本偶像」、「我大四爺又帥又強，辛苦了」、「四爺太猛！請繼續呀」、「超扛了，隊長果然是隊長」、「帥又強，隊長當之無愧」、「我以為上場的是吳奇隆」、「又帥又強！一直相信傑憲」、「帥、口才好、打跑守都好，老天爺啊」、「永遠可以信任的台灣隊長」。

還有網友說，「他是人來瘋型的，看到他邊打邊笑就穩了」、「當四爺在笑，就是對手要害怕的時候」、「快樂的四爺最強」、「會笑的四爺真的跟鬼一樣」。

對於9局上的接殺，陳傑憲透露，「本能反應先追，跳起來製造這個接殺。自己很開心能為投手守住關鍵一球，否則會失分。因為這球聽到球迷沸騰的聲音，起雞皮疙瘩，沒有聽過這麼震撼的聲音，那個吶喊很有動力，讓我們知道有很大的力量支撐著我們」。