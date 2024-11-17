日男「手腳遭捆綁」只穿內褲　離奇陳屍大阪旅館！男伴逃亡中

▲日本一名男子被發現只穿內褲陳屍在旅館客房內。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市16日晚間發生一件離奇的旅館命案，一名目測年約30至40多歲的男子被發現陳屍在客房地板，然而他的手腳卻被約束用具綑綁住，全身只穿著一件內褲，脖子與腹部有瘀青。旅館員工表示，男子是和另一名男子入住，但是該名男子已經提前退房，警方目前正在全力追查該名男子下落。

根據《讀賣新聞》報導，大阪市天王寺一間旅館的員工16日晚間10時50分左右向警方通報稱，「客房內有男子身亡。」警察與消防人員趕到現場後，發現一名年約30至40多歲的男子倒在地板上，並當場確認死亡。

警方指出，死者倒臥在客房地板的榻榻米上，全身上下只穿著內褲，手腳被用「拘束用具」綁住，腹部與頸部部分皮膚變色，初步判斷為瘀青，但身上無其他明顯外傷。

飯店員工表示，死者與另一名男子16日晚間7時一同入住，但另一名男子當晚8時就率先離開，隨後再也沒有返回。由於客房超過原先預訂的3小時還是遲遲沒有辦理退房，酒店員工驚覺有異，進房查看後，才發現異狀，隨即報警。

警方目前正在確認死者身份，並追查與死者同行男子下落，同時解剖遺體，以確定死因，目前不排除此案涉及他殺。