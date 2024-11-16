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力挺2050淨零轉型　賴清德宣示：拼到90歲

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（16日）出席今周刊主辦的「TEEN TAIWAN青春世代白皮書」活動與青年對談。賴致詞時說，年輕人是改變國家社會的重要力量，會推出教育平權、圓夢計畫等政策協助青年。另外，賴還特別提到2050淨零轉型的目標，要與現場的青年學子一起努力，還笑說到了2050年他已經90歲，大家是40幾歲、是人生最身強力壯的時候，「我會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇」。

賴清德致詞時說，非常感謝來自全國的每一位高中生，放棄假期不遠千里參與今天的活動，對公共政策發表看法、參與自己的未來，要大大按一個讚。賴說，他非常重視年輕人，「年輕人是改變國家社會的重要力量」，為了要能讓這方向落實、讓年輕人在人生的道路上追逐夢想發揮力量，他有幾點做法。

首先，賴清德強調，他重視教育、特別是教育平權，因為國家透過教育栽培人才，個人透過教育提高競爭力改善生活，「人才多、人才好，國家社會自然就會好」。

賴清德強調，教育要達到教育平衡，任何人得到國家教育的機會應該是平等的，不因為家境困難而無力獲得更高階的教育，也不應該因為偏鄉而讓獲得的教育有落差，為此他推出0到22歲的投資照顧計畫，為台灣投資下一代人才，也是投資台灣。

賴清德舉例，0到6歲國家一起養今年經費達到1200億，政府花了很多心思希望減輕年輕夫婦的負擔，讓每個孩子都受到好的教育。另外，高中職全面免學費了，也對私立大學提出補助，每年度是3.5萬，中低收入戶、低收入戶分別再加碼補助1.5萬、2萬。

「過去幾十年來是補助公立大學，現在直接補助孩子跟家庭，不是私立大學。」賴清德說，這樣的目的，就是希望能達到教育平權，希望補助的錢用在刀口上，而不是給經營私立學校的負責人。

第二，賴清德也希望年輕人在求學時能圓自己的夢想。他說，大家應該都看過電視廣告不老騎士，年輕的時候都希望騎車環島旅行，「那曾經也是我的夢想」，但這群不老騎士可能求學時沒能力做、出社會要養家活口沒時間做，一直到退休後才組一個不老騎士團去追夢，這何其可惜，「所以我當總統，要讓年輕人的夢想在年輕時就有機會實現，因此提出青年百億海外圓夢基金，提計畫政府會協助」。

接著賴清德說，他也重視區域均衡，「不諱言，台灣幾十年中北輕南，這是因為過去政府政策是以都市發展帶動鄉村發展」，首都是台北市，重要國家機關也都在台北市，之後才有高雄市升格為直轄市、接著再來有四都升格。

「台灣走到今天，應該注重都市均衡。」賴清德說，每個城市特色不同，不是都能靠直轄市帶動非直轄市，應該讓非直轄市直接發展，因此推出均衡台灣計畫，利用教育、醫療、社宅、交通、產業以及基礎建設等，讓每個縣市都能根據本身特色發展。

賴清德說，要讓年輕人不必離家背井，在故鄉就能找到理想工作，如果有辦法做到均衡發展，一方面孝順父母親也能有工作，進而帶動地方發展，能達到22城市一起往前走，而不是過去一兩個城市帶動發展。

賴清德表示，這個方向已經開始在進行了，台灣的產業特別是半導體等科技業，已經往中南部移動，屏東未來也會有醫學中心，高鐵也會到宜蘭及屏東，還有全島有快速道路等等。未來會推動重視在地產業以及社會企業、地方創生，讓年輕人可以在故鄉創業，帶動地方發展。

最後，賴清德提到，希望跟大家一起努力、一起追求的國家目標，也就是一起因應氣候變遷，「地球只有一個，每個人都有責任，更何況，2050淨零轉型不只是台灣的國家政策，也是全世界目標」。他說，到了2050年他已經90歲，大家是40幾歲，就是人生最身強力壯的時候，也是可以為國家展現抱負最重要的時刻，我會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇。

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」 。（圖／記者李毓康攝）

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