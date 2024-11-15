坦言認識呂政璋「也有推薦」　潘孟安駁賴清德震怒：不要看圖說故事

▲總統府秘書長潘孟安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣金聯董事長呂政璋上任僅三天便閃電辭職，在野黨批評賴政府「用人唯親」、「小蘿蔔頭卡肥缺」。對此，總統府秘書長潘孟安今（15日）受訪時坦言，自己認識呂政璋也有推薦。媒體也追問，是否賴清德震怒，呂政璋才被迫下台？潘孟安回應，不要看圖說故事，這些都是為國舉才的平台，其他不用多做著墨。

呂政璋6日上任，8日宣布因個人生涯規畫請辭，上任短短3日就辭去董事長職務。行政院表示，台灣金聯是由財政部持股轉投資的事業，對於董事長的任命事宜，「行政院尊重財政部、台灣金聯的決定，也尊重呂董事長的個人選擇，祝福他留在台灣深耕，一切順利」。

對於相關人事，潘孟安受訪時坦言，自己認識呂政璋也有推薦。媒體也追問，是否賴清德震怒，呂政璋才被迫下台？潘孟安回應，不要看圖說故事，為國舉才，不管是行庫、公銀單位，都是向社會舉才，借助各方面長才，這些都是為國舉才的平台，其他不用多做著墨，任何政黨執政都是如此。

有媒體追問，如何看待童子賢說核二、核三要延役？潘孟安則回應，今天是來拜訪考委，台灣多元能源開發這永遠是開放題，在氣候變遷委員會或其他非委員會成員，每一個人都有言論發表，政府目前面對能源轉型，目前沒有缺電隱憂，未來政府會做好相關規劃。