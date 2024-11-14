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賴清德PO合照祝賀盧比歐出任國務卿　深切感謝他對台堅定支持

▲▼賴清德發了跟盧比歐的合照，祝賀盧比歐出任美國國務卿。（圖／賴清德X帳號）

▲賴清德發了跟盧比歐的合照，祝賀盧比歐出任美國國務卿。（圖／賴清德X帳號）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德14日主動透過社群媒體X，發文祝賀美國參議員盧比歐（Marco Rubio）被美國候任總統川普任命為國務卿。賴清德表示，深切感謝盧比歐對台灣的堅定支持，以及為捍衛全球自由、人權所做的努力，期待進一步推進台美關係，促進和平繁榮。

美國總統當選人川普14日透過聲明任命佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。盧比歐是美國參議院頭號對中鷹派人物，友台立場鮮明。

在2020年時，時任總統蔡英文搭配賴清德，成功爭取連任，而賴清德為候任副總統，第一個涉外行程，就是在同年2月出訪美國，而陪同他的正是後來成為駐美代表的蕭美琴，他們是以「民間人士」身份，受邀參加「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。

當時，賴清德是首位以副總統級別的政治人物踏進華府，也是台美斷交40年後，層級最高的台灣官員訪問華府，被認為是台美關係的重大突破。在訪問過程中，與當時就被視為台灣長期友人的共和黨籍參議員盧比歐見面，盧比歐辦公室事後通過社交媒體推特（Twitter）發表兩人握手及會談的照片。

特別的是，在盧比歐確定被川普任命為國務卿後，已經成為總統的賴清德，則在今天下午透過社群媒體發文祝賀。他表示，深切感謝盧比歐對台灣的堅定支持，以及為捍衛全球自由、人權所做的努力，期待進一步推進台美關係，促進和平繁榮。

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