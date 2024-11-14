憲訴法修法恐釀憲法法庭癱瘓　翁曉玲：賴清德提好名單就不會停擺

▲翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，打算提高憲法法庭門檻，但民眾黨立委黃珊珊反對該提案，認為這次要協商的修正條文恐有影響憲法法庭司法權正常運作的風險。翁曉玲今（14日）出席憲法訴訟法的黨團協商時表示，總統賴清德提出好的大法官名單，立法院也順利通過的話，憲法法庭就不會有停擺或癱瘓的情況。

翁曉玲指出，憲訴法修法主要目的是希望讓憲法法庭的審判程序、品質可以更嚴謹更好，這次的修改將大法官擬定15人至少要有10人出席、10人做裁判，這樣的做法不是要癱瘓憲法法庭，會癱瘓憲法法庭的是總統賴清德，他提出的大法官的名單未來立法院可以同意通過，自然就不會有癱瘓情況， 如果他能提出的名單不夠好，立法院不同意的話，確實可能讓憲法法庭短期停擺，還是希望賴清德提出適當的人選。

對於黃珊珊不支持該修法，翁曉玲指出，這是她個人的意見，憲法法庭的改革是大是大非，民眾黨會有自己的判斷，希望可以得到民眾黨黨團的支持。

另，針對翁曉玲提出的《憲法訴訟法》修正草案，多名律師周六（16日）將發起「律師守護憲法遊行」。翁曉玲說，全國有兩萬個律師，這次有150多名連署反對改革，她尊重律師的言論表達自由權，但是還是有非常多的人支持憲法法庭需要改革，目的就會希望多數的大法官可以參與開庭審理。民進黨在怕什麼？為什麼要阻擋憲法法庭往好的方向前進，希望他們可以了解修法的重要意義。