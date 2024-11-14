　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲訴法修法恐釀憲法法庭癱瘓　翁曉玲：賴清德提好名單就不會停擺

▲▼羅智強 召開人民反廢死 公投來決定 民調發布會 徐巧芯 翁曉玲 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，打算提高憲法法庭門檻，但民眾黨立委黃珊珊反對該提案，認為這次要協商的修正條文恐有影響憲法法庭司法權正常運作的風險。翁曉玲今（14日）出席憲法訴訟法的黨團協商時表示，總統賴清德提出好的大法官名單，立法院也順利通過的話，憲法法庭就不會有停擺或癱瘓的情況。

翁曉玲指出，憲訴法修法主要目的是希望讓憲法法庭的審判程序、品質可以更嚴謹更好，這次的修改將大法官擬定15人至少要有10人出席、10人做裁判，這樣的做法不是要癱瘓憲法法庭，會癱瘓憲法法庭的是總統賴清德，他提出的大法官的名單未來立法院可以同意通過，自然就不會有癱瘓情況， 如果他能提出的名單不夠好，立法院不同意的話，確實可能讓憲法法庭短期停擺，還是希望賴清德提出適當的人選。

對於黃珊珊不支持該修法，翁曉玲指出，這是她個人的意見，憲法法庭的改革是大是大非，民眾黨會有自己的判斷，希望可以得到民眾黨黨團的支持。

另，針對翁曉玲提出的《憲法訴訟法》修正草案，多名律師周六（16日）將發起「律師守護憲法遊行」。翁曉玲說，全國有兩萬個律師，這次有150多名連署反對改革，她尊重律師的言論表達自由權，但是還是有非常多的人支持憲法法庭需要改革，目的就會希望多數的大法官可以參與開庭審理。民進黨在怕什麼？為什麼要阻擋憲法法庭往好的方向前進，希望他們可以了解修法的重要意義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／明1縣市達停班課標準！　最新風雨預測出爐
台中男大生閃貓摔車亡　母悲痛：今年才轉學考上
出國避免「行李被摔爛」　機場員工曝：行李箱要挑這款
21歲正妹「長髮閨蜜」也失蹤　家屬收到勒索簡訊
天兔「明午到後天達顛峰」　估周六登陸恆春

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

立院初審行政院組織法　行政院為運動部增部會上限

憲訴法修法恐釀憲法法庭癱瘓　翁曉玲：賴清德提好名單就不會停擺

賴清德讚「台電就像聖誕老人、超人」　同意員工以證照制度加薪

賴清德授勳劉任遠、鄭榮豐　黃志偉督導F-16V接裝今晉任上將

前柯粉網紅護理師張喬瑜秀黨證　加入戰鬥藍：民眾黨可以滅一滅了

快訊／喊「民進黨倒台」深偽影片在抖音瘋傳　高嘉瑜要告了

原文會駁億元採購綁標　王鴻薇提四問再嗆：完全在自證己罪

我前艦長呂禮詩淚讚「我們中國強」　國安局認不妥：淪認知作戰一環

揭環境部97億預算藏「軍事開支」　陳菁徽轟：說清楚是不是要開戰了

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

立院初審行政院組織法　行政院為運動部增部會上限

憲訴法修法恐釀憲法法庭癱瘓　翁曉玲：賴清德提好名單就不會停擺

賴清德讚「台電就像聖誕老人、超人」　同意員工以證照制度加薪

賴清德授勳劉任遠、鄭榮豐　黃志偉督導F-16V接裝今晉任上將

前柯粉網紅護理師張喬瑜秀黨證　加入戰鬥藍：民眾黨可以滅一滅了

快訊／喊「民進黨倒台」深偽影片在抖音瘋傳　高嘉瑜要告了

原文會駁億元採購綁標　王鴻薇提四問再嗆：完全在自證己罪

我前艦長呂禮詩淚讚「我們中國強」　國安局認不妥：淪認知作戰一環

揭環境部97億預算藏「軍事開支」　陳菁徽轟：說清楚是不是要開戰了

南韓隊二壘安打改判全壘打　韓主播「驚到合不攏嘴」：這應該誤判吧

屏東大仁科大「冬令養生料理研習」　越南新生暖心迎接台灣冬季

台灣大哥大用科技散播溫暖　「微樂心溫度」募集430份耶誕禮物

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

台灣棒打韓國！球迷散場嗨唱「千里之外」　網笑：萬人大預演

進擊的奈良鹿　不滿被欺負大反攻？攻擊人類件數是去年7倍

47歲韓國元祖花美男「元斌」要復出了　息影14年近況曝：在挑劇本中

小米SU7電動車「生產10萬輛只花230天」！今年底再上看12萬輛

罕見秋颱天兔來襲　屏東縣府籲農漁民應提早因應

林志玲捐300萬「低調現身陸偏鄉小學」　親發物資齊跳舞

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

政治熱門新聞

前海軍艦長赴珠海航展　哽咽喊「想讓台灣觀眾知道我們中國多強」

柯文哲剃光頭　王世堅：表示快駕崩了

快訊／「依托咪酯」改列二級毒品　單純持有就會面臨犯罪刑罰

記者會開一半就翻車！王鴻薇控綠委老公涉綁標　蘇巧慧三點打臉

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

「前柯粉」網紅護理師張喬瑜秀黨證　宣布加入「戰鬥藍」

北檢查扣木可公關3883萬　律師曝：柯文哲3罪嫌恐裁定為犯罪所得

北捷擬修法禁食區賣食物惹議　蔣回應了

呼應柯文哲？　陳佩琪也剪頭髮了

韓粉暴動！　韓國瑜「紀念酒」量產推出

數發部「數位賦能計畫」編近3億　黃國昌：網站慘不忍睹點擊僅2位數

分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」

台北城博花近億卻成蚊子展、線上展32萬人只點首頁　監院糾正北市府

大巨蛋從「沒有觀眾的球賽」到中華隊創佳績　李四川曬紀念球談甘苦

更多熱門

相關新聞

賴清德讚「台電就像聖誕老人、超人」　同意員工以證照制度加薪

賴清德讚「台電就像聖誕老人、超人」　同意員工以證照制度加薪

總統賴清德14日前往台電北南區處木柵配電中心慰勉台電颱風搶修復電人員，感謝辛苦的台電同仁在颱風來襲時努力搶修；他說，台電在他心中就像聖誕老人，也像超人，幫鄉村地區解決問題，也像聖誕老人送來電力。此外，他也同意，台電員工能以證照制度加薪，期待台電研議調整。

賴清德授勳劉任遠、鄭榮豐　黃志偉督導F-16V接裝今晉任上將

賴清德授勳劉任遠、鄭榮豐　黃志偉督導F-16V接裝今晉任上將

綠營肯定黃珊珊反翁曉玲版《憲訴法》　歡迎白「團進團出」挺綠立場

綠營肯定黃珊珊反翁曉玲版《憲訴法》　歡迎白「團進團出」挺綠立場

賴清德擬訪南太？　國安人士：元首出訪依原有節奏進行無特別意外

賴清德擬訪南太？　國安人士：元首出訪依原有節奏進行無特別意外

喊話陳啓昱速出面　李彥秀：賴清德恐針對背後影武者

喊話陳啓昱速出面　李彥秀：賴清德恐針對背後影武者

關鍵字：

訴訟法憲法法庭翁曉玲賴清德憲訴法憲訟法

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面