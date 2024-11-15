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外媒曝賴清德出訪或停留夏威夷　陸外交部：敦促美方！不允許過境

▲▼ 中國大陸外交部新發言人林劍 （2024.3.18新亮相） 。（圖／翻攝 北京日報）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝 北京日報）

記者魏有德／綜合報導

《路透社》今（15）日援引知情人士報導稱，總統賴清德計畫在未來幾周內訪問太平洋友邦期間，停留夏威夷，或會順道停留關島。對此，大陸外交部發言人林劍回應稱，我們一貫堅決反對美方安排這種「過境」，「敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不允許賴清德過境。」

《路透社》報導稱，6名匿名消息人士中的4人均向《路透》表示，目前仍在商討，賴清德是否在美國領土關島停留，而夏威夷和關島都設有重要美軍基地，另2人則提到，停留兩地將是賴清德出訪台灣太平洋友邦的行程一部分。

對於《路透社》的報導，台灣官方並未證實，僅回應表示，「賴清德目前沒有出訪海外的計畫，但若有的話，會在適當時機宣佈。」

對於「敏感」的過境問題，林劍指出，一個中國原則是國際社會的普遍共識，「台灣當局利用所謂的邦交國搞政治操弄、謀獨挑釁的行徑是徒勞的，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的牢固格局，更阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。」

林劍強調，關於台灣地區領導人在美國所謂的過境問題，我們一貫堅決反對美方安排這種過境，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不允許賴清德過境，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係和台海和平穩定。」

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