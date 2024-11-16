融合創新藝術與毛巾產業文化　雲林巾彩耕地藝術節熱鬧開幕

▲「2024雲林巾彩耕地藝術節」開幕，現場有精彩的親子互動活動，包括奇幻泡泡秀、歡樂大氣球秀、以及小丑魔術秀等精彩表演。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

「2024雲林巾彩耕地藝術節」今（16）日至17日，在虎尾同心公園盛大開幕，活動開幕由Luxy girl美麗與熱情的結合，現場還有來自雲林在地的舞蹈團體YN DANCE、以及熱情的歌手林芝誼等，讓全場熱血沸騰，充滿活力。今年主題「童趣奇想巾彩魔法城」，結合創新、藝術與環保。

今年的活動特別邀請「兔兔超人」、「單單熊」等正能量IP擔任活動亮點，吸引年輕家庭的參與，並讓毛巾產業的魅力延伸到更廣泛的市場。活動還特別設計了多種互動環節，讓每一位參加者都能享受無限的樂趣與驚喜，也為親子遊客全家大小帶來豐富多彩的活動體驗。

▲立法委員劉建國表示，這次的藝術節提供了豐富的機會來向世界展示虎尾毛巾的創新面貌。（圖／記者王悉宇翻攝）



立法委員劉建國表示，這次的藝術節提供了豐富的機會來向世界展示虎尾毛巾的創新面貌，回顧上週在台北記者會上，協助毛巾協會與日本知名飯店的合作，推動虎尾毛巾國際化的過程，更期待此次藝術節能進一步提升虎尾毛巾的品牌價值，並希望透過此次活動的推廣，促進虎尾地區的經濟發展。

行政院雲嘉南聯合服務中心執行長劉米山指出，藝術節的順利舉辦得益於行政院的支持，以及自2019年首屆以來，立法委員蘇治芬、許根尉執行長和劉建國委員等多方人士的幫助與努力。這次的藝術節將毛巾產業與創意藝術結合，突破傳統印象，呈現毛巾的多樣化用途，也讓參與者了解環保與永續發展的重要性。

服務中心副執行長陳怡帆表示，雲林的毛巾產業在不斷創新，藝術節不僅展現了本地的優勢，也為台灣的產業發展注入了新的活力。此次活動不僅有趣且充滿教育意義，特別是對於孩子們來說，能夠在輕鬆愉快的環境中學習到毛巾產業的創新，並能親身參與各項互動遊戲，是一場寓教於樂的盛會。

毛巾協會理事長巫金周說明，毛巾產業正以創新、藝術和科技的結合，進行深度的轉型，毛巾不僅是日常用品，更是藝術創作的載體，並透過這類活動，展示其永續發展的可能性。這些創新與可持續的發展技術，讓毛巾的應用領域更為廣泛，從家居到時尚，皆顯示出無限的創意潛力。

「2024雲林巾彩耕地藝術節」現場安排了精彩的親子互動活動，包括奇幻泡泡秀、歡樂大氣球秀、以及小丑魔術秀等精彩表演，所有活動皆免費參加，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中學習與娛樂，這不僅是一次豐富的家庭娛樂盛會，更是一次跨界創新的展示，將毛巾產業與創意藝術結合，呈現出其獨特的文化與藝術價值。

▲「2024雲林巾彩耕地藝術節」開幕，跨界創新的展示，將毛巾產業與創意藝術結合，呈現出其獨特的文化與藝術價值。（圖／記者王悉宇翻攝）