雲林巾彩耕地藝術節11／16登場　共創夢幻魔法城

▲「雲林巾彩耕地藝術節將於11月16、17日在雲林虎尾同心公園隆重登場，搭配毛巾產業和童趣元素，營造親子同樂的夢幻場景。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

「雲林巾彩耕地藝術節」由行政院雲嘉南區聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦多年，2024將於11月16至17日在雲林虎尾同心公園隆重登場，活動以「童趣奇想巾彩魔法城」為主題，搭配毛巾產業和童趣元素，營造親子同樂的夢幻場景，也結合市集、音樂演出、紙風車劇團表演。

第六屆「巾彩耕地藝術節」今（13）日於雲林虎尾同心公園舉行雲林場行銷記者會，共同揭示本屆藝術節的亮點，推動虎尾毛巾產業與地方文化的深度結合，並期望活動帶動雲林的經濟與文化發展。

▲雲林巾彩耕地藝術節2019年首屆舉辦以來的最大推手立法委員蘇治芬與執行長許根尉，及即將邁入第六屆的今年有立法委員劉建國的大力協助。（圖／記者王悉宇翻攝）

立法委員劉建國表示，雲林虎尾的毛巾產業擁有深厚的歷史底蘊，藝術節是一個讓大家認識雲林特色的重要機會，為了讓毛巾產業拓展，上週於台北記者會擔任介紹人協助毛巾協會和日本知名飯店媒合，讓虎尾毛巾走向國際化，也期待透過活動推廣雲林毛巾品牌，讓更多人看見虎尾毛巾產業的獨特性，也希望活動能帶動虎尾的經濟活力。

服務中心執行長劉米山指出，感謝自2019年首屆舉辦以來的最大推手立法委員蘇治芬與執行長許根尉，及即將邁入第六屆的今年有立法委員劉建國的大力協助，才讓我們有再發揚的舞台；本屆引入「兔兔超人」「單單熊」等正能量IP作為亮點，不僅豐富了活動的趣味性，也吸引了更多年輕家庭參與，讓毛巾產業走向更廣泛的市場。

▲雲林巾彩耕地藝術節將於11月16、17日在雲林虎尾同心公園隆重登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

毛巾協會理事長巫金周強調，這次藝術節透過展示低碳製程與環保紗線技術，體現虎尾毛巾產業對環境保護的承諾，毛巾的多元應用與創新也在活動中得到充分展示，讓毛巾不僅是生活用品，更是富有創意價值的藝術品。活動中設置了各種適合家庭參與的互動體驗，透過遊戲激發民眾參與熱情，並帶動攤位的人潮和銷售，讓毛巾不僅是生活用品，更成為富有文化價值的創意作品。

此外，今年也與虎尾魅力商圈多間商家緊密合作，活動期間於毛巾市集消費滿300元即可兌換100元魅力券，民眾憑魅力券可至虎尾鎮內合作之店家進行使用，吸引民眾體驗虎尾的商業魅力，歡迎全國民眾一同參與感受這場結合毛巾產業、在地文化與創意設計的藝術盛宴。

▲「雲林巾彩耕地藝術節」也與虎尾魅力商圈多間商家緊密合作，活動期間於毛巾市集消費滿300元即可兌換100元魅力券，民眾憑魅力券可至虎尾鎮內合作之店家進行使用。（圖／記者王悉宇翻攝）