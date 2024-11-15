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不只雙北「西部都超霧」！中南部人傻了：全台一起打1999？

▲▼ 。（圖／翻攝自台南大小事、●【爆廢公社】●）

▲今天全台多處霧茫茫。（圖／翻攝自台南大小事、●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（15）日不斷有民眾在各大社群平台發文，表示市區多處地區的空氣品質很差，天空看起來霧濛濛的，包括雙北、台中、台南都有人直呼「一片霧茫茫，能見度不好」、「空氣非常不好，連室內PM2.5也超標。」新北環保局就在粉專給出解答，並提醒民眾盡量待在室內，如果要外出要戴好口罩。

有台北網友15日凌晨4點就在PTT的Gossiping板發文「台北這個霧是在霧幾點的啊？」說他出門買宵夜，「夭壽啊一片微霧茫茫，問題是這濕度跟溫度也不像是會有霧氣的樣子啊！台北這個到底是在霧幾點啊？」

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有新北人也問「新北怎麼一片霧茫茫？」認為感覺不是起霧，可能見度卻很不好，「遠方的大樓、山，都快看不見惹，也沒聽說哪裡有火災呀！到底？也沒臭臭的。」

除了北部人，中南部也有感，就有台中人在●【爆廢公社】●PO出霧照，「台中霧霾好嚴重！」還有台南人在「台南大小事」發文「丞相！起霧了！」吸引其他網友留言，「可以打1999嗎？全台一起打？」「高雄也霧茫茫，超霧」、「還以為哪裡有火災」、「全台西部一起糟。」

對此，新北環保局就在粉專「新北i環保」發文，「是否覺得天空霧濛濛，能見度低呢？」接著解釋，這是因為14日大環境偏東風，使台灣海峽產生背風渦旋，苗栗至嘉義地區污染物無法有效擴散，累積明顯。加上西半部昨日夜間至今日清晨風速微弱、濕度高、有濃霧，使PM2.5濃度維持，不易擴散。

新北環保局指出，由於背風渦旋位置有略往北移動趨勢，桃園及新北市轉為偏南風，使污染物由南逐漸移入，「新北市污染物濃度逐漸升高，AQI為普通～橘色提醒。」最後，新北環保局提醒民眾，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如果要外出要戴好口罩；避免長時間劇烈運動，減少戶外活動；敏感族群更要多加注意防護。

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