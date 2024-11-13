拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

記者王悉宇、陳韻如／雲林報導

雲林台78快速道路22.8公里處今(13日)中午發生一起轎車撞緩撞車事故！一名32歲王姓男子開車行經事故路段時，因未注意車前狀況追撞前方緩撞車，造成其頭部、臉部受有撕裂傷，所幸意識清楚，送醫後並無大礙。

▲雲林轎車追撞緩撞車，駕駛受傷送醫。（圖／記者王悉宇翻攝）

這起案件發生在今天中午11時57分，王男當時外出拜訪客戶，結束後準備開車回家，卻在事故路段時，因未注意車前狀況，猛追撞前方施工中黃姓工人駕駛的養護施工緩撞車，猛烈撞擊力道，導致王男轎車車頭幾乎全毀，安全氣囊也因此炸開，王男頭部及臉部受有2-3公分撕裂輕傷，所幸意識清楚。

警消獲報到場，緊急將王男送醫，所幸並無大礙，至於施工緩撞車人員則無受傷，而雙方駕駛經酒測均無酒駕情事，全案後續由虎尾分局交通小隊依A2事故程序處理。

曾辦理快速道路改善養護施工的廠商低調表示，施工期間有些廠商會選擇使用交通錐、而有些會選擇使用施工緩撞車，危險性以施工緩撞車較高，因維安管制路段較短，所以駕駛一不注意前況，反應不及都會直接撞擊，甚至造成生命危害；而使用三角錐，雖然對於駕駛與施工人員安全性較有保障，但因為需要較長路段的擺放，導致塞車車流會延伸較長，也時常被投訴塞車或是三角錐被撞倒造成承包廠商需被罰錢等情況，很兩難。

對此，雲林虎尾警分局則呼籲，用路人駕駛各類車輛隨時注意道路人、車狀況，減速慢行，以策安全。