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斗六圖南舊宿舍修復活化　「雲林縣咖啡文化創生基地」揭牌營運

▲座落於斗六市中心的「雲林縣咖啡文化創生基地」昨日開幕，雲林青年聚會交流創生基地再加一。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲座落於斗六市中心的「雲林縣咖啡文化創生基地」昨日開幕，雲林青年聚會交流創生基地再加一。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

座落於斗六市中心的「雲林縣咖啡文化創生基地」昨（14）日開幕，雲林青年聚會交流創生基地再加一。雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、計畫處長李明岳、城鄉處長林長造及創生基地負責人張嘉元等共同揭牌與喝采。

雲林縣咖啡文化創生基地，位於斗六中華電影城前精華地段，前身為台灣第一家生產咖啡豆的民營企業「圖南產業株式會社」會址，後期改制為雲林經濟農場；現在隔壁為日居圖南咖啡民宿。咖啡文化創生基地以舊建築活化為基礎，將咖啡文化傳承，透過二地居創生與辦理工作坊，提供雲林青年交流與分享的新據點。

▲座落於斗六市中心的「雲林縣咖啡文化創生基地」昨日開幕，雲林青年聚會交流創生基地再加一。（圖／記者王悉宇翻攝）

創生基地負責人張嘉元表示，此處原為農場的場長宿舍，經過縣府城鄉處的修復及計畫處創生計畫的輔導，將來在這個地方，除了規劃全年度的咖啡創生課程之外，也會結合在地青年，在這邊共同討論如何讓斗六這個地方在青年人的創意跟中年人的經驗之下，展現新的不一樣的風景，吸引更多的遊客來到斗六這個舊城區來玩。

計畫處長李明岳表示，當初提報國發會活化閒置空間計畫，以地方創生的預算來進行整修與活化，並委託給在地的一個青年團隊來經營，這團隊有雲中街凹凸咖啡及日居圖南咖啡民宿的豐富經驗，未來它就是一個青年二地居的基地，這有兩間房間提供給想創生的年輕人，可以先來這個創生基地，可學習咖啡文化，亦可享免費住宿，如果喜歡斗六這個氛圍，歡迎一起創生斗六。
 
文觀處陳璧君處長說， 文化深度旅遊才是現在民眾趨之若鶩的趨勢，雲林有多處文資與歷史建築的修復與活化使用的案例，結合在地特色，看在地、食在地、住在地，以深度文化旅遊方式成功成為觀光旅遊景點，展現雲林這幾年來迅速累積與發掘的「文化軟實力」，相信「雲林縣咖啡文化創生基地」會是下一個亮點。
 
縣長張麗善表示，雲林是咖啡原鄉，我們對於咖啡產業非常的重視，在地咖啡農及咖啡業者都非常的用心與精進，現將既有雲林經濟農場場長宿舍，重新盤點活化，以咖啡餐飲文化為基礎，規劃從入門、研習、培訓、輔導考照，以及相關延伸技能與專業培養，更加入美學、設計、與行銷多元課程，提供在地青年一個全新的共享創生基地，也同時吸引二地居的學員，能透過生動且多元的工作坊，以咖啡香吸引人留在雲林，進而實現青年移居雲林的願景。

▲座落於斗六市中心的「雲林縣咖啡文化創生基地」昨日開幕，雲林青年聚會交流創生基地再加一。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「雲林縣咖啡文化創生基地」提供在地青年一個全新的共享創生基地，也同時吸引二地居的學員，能透過生動且多元的工作坊，以咖啡香吸引人留在雲林，進而實現青年移居雲林的願景。（圖／記者王悉宇翻攝）

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