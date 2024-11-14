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高鐵雲林站「殺肉賊」出沒！愛車被吃乾抹淨　車主靠碎片崩潰認屍

記者王悉宇、黃資真／雲林報導

高鐵雲林站近來多名騎士PO文尋失蹤的愛車，沒想到找到時已慘被「殺肉」解體銷贓，警方獲報積極追查下，鎖定犯嫌李姓男子，日前持搜索票至家中查獲多輛已被「分屍」的機車與零件，並將李男帶回，後續依竊盜罪嫌聲押獲准。

▲▼ 多輛停在高鐵雲林站的機車遭竊，被分解變賣。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲多輛停在高鐵雲林站的機車遭竊，被分解變賣。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

警方表示，最近幾個月來陸續有騎士在高鐵雲林站停放機車遭竊，多名車主在臉書平台地方社團貼出失竊車資訊，盼能有好心人協助尋回愛車，分局長方子欽獲報後指示成立專案小組，積極追查，由於高鐵站地大空曠，遭竊機車多數未停放在有監視器的地方，徒增查緝難度，在員警鍥而不捨的追緝下，終鎖定1名李姓男子，並報請雲林地檢署潘鈺柔檢察官指揮偵辦。

▲▼ 多輛停在高鐵雲林站的機車遭竊，被分解變賣。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

警方獲報循線掌握竊嫌犯罪跡證，向法院聲請搜索票後，至李嫌位於崙背的家中執行搜索，意外發現竊嫌騎乘使用的車輛也是贓車，遂以優勢警力予以截停攔查，並當場查獲多部已遭解體的機車、車體、排氣管5支、機車坐墊、車輪及犯罪工具、鑰匙1批、失竊車牌等物，

▲▼ 多輛停在高鐵雲林站的機車遭竊，被分解變賣。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

據悉，李嫌會隨機物色目標，以「萬用鑰匙」好偷順手的機車為主，並無特地挑選廠牌，且地點多挑偏遠、燈光昏暗，監視器死角處，活動範圍以虎尾及附近鄉鎮為主，得手後即返回家中進行拆解成零件，部份變賣他人、部份留做自用，且將甲車組裝至乙車隨意變裝，試圖躲避警方查緝，甚至將車身號碼蓄意磨除，但車主「認屍」時一眼就辨出愛車的改裝配件，目前共有5名被害人指認出遭竊車。

▲▼ 多輛停在高鐵雲林站的機車遭竊，被分解變賣。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲車主在地方社團PO文尋找愛車，但找到時已被「宰殺」。

警方除將李嫌依連續竊盜罪移送雲林地檢署法辦，並聲押獲准外，警方將持續追查贓物流向。虎尾警分局分局長方子欽呼籲民眾，勿將貴重物品放置車箱中，應特別注意車子要停放安全的處所，必要時記得鎖大鎖，購買二手物品時，應留意貨物的相關證明，以免購買來源不明的物品，從而誤收受竊盜贓物，也請機車遭竊民眾可前往本分局大屯派出所認領是否有遭竊車輛，以利擴大偵辦嚴懲究法。

▲▼ 多輛停在高鐵雲林站的機車遭竊，被分解變賣。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲▼ 多輛停在高鐵雲林站的機車遭竊，被分解變賣。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

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