嘉藥深化國防教育　激發學子投身保家衛國

▲嘉南藥理大學於15日舉辦「國軍人才招募暨全民國防教育多元活動-國軍部隊參訪」，為師生提供了解海軍及海軍陸戰隊的重要機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學於15日舉辦「國軍人才招募暨全民國防教育多元活動-國軍部隊參訪」，為師生提供了解海軍及海軍陸戰隊的重要機會，此活動幫助學生認識在台海防衛作戰中扮演重要角色的國軍部隊，並推廣「軍人」這項職業，鼓勵有志學生加入國軍行列，共同保衛國家安全。

活動首先來到海軍大氣海洋局，一睹海軍大氣海洋局的神秘面貌，台灣位於西太平洋的重要戰略位置，該局在海象測量與航行安全方面所扮演的重要角色。海軍大氣海洋局的專業業務涵蓋大氣與海象資料的綜整、海底地形地貌測量，並轉化為具參考價值的海圖資料，提供商業船隻與漁船航行時安全的保障。參訪過程中，師生們透過講解與實際操作，了解水中聲響傳播特性的分析，並體驗天氣變化如何影響船舶航行的安全性。透過這次的參訪，嘉藥師生不僅增進了對海象監測的認識，也瞭解到大氣海洋局的數據對中央氣象局的重要性，進一步提升對海上安全的重視。

隨後，參訪隊伍來到海軍146艦隊，參觀成功級巡防艦，該軍艦為美國海軍派里級巡防艦修改型，負責反潛作戰。艦隊徐副艦長親自帶領師生參觀銘傳艦的各項設施與武器裝備，並安排師生在艦上共進午餐，讓嘉藥師生深入了解艦隊官兵的日常生活與工作情況。

軍訓室主任李柏宏表示，國防安全是國家的基石，強大的國防力量是每位國民的依靠。透過此次參訪活動，學生們得以親身接觸並體驗國軍部隊的專業與任務，進一步認識到國軍官兵在保家衛民中的關鍵角色。李主任期許參訪的同學們能從中體會軍人的奉獻精神，考慮未來投入國軍行列，成為捍衛國家安全的重要力量。學校也將持續推動全民國防教育，讓師生瞭解國防重要性，不僅提升防衛知能，更培養未來有志青年投身國防工作的信念，為國家安全盡一份心力。