嘉藥萬聖節前夕狂歡　市集與演唱會結合原民文化嗨翻全場

▲嘉南藥理大學學生會為迎接即將到來的萬聖節，舉辦一場充滿節慶氛圍的萬聖節演唱會市集，活動特別結合「Tabe札哈木樂原」參與，近60攤文創及美食攤位，吸引了眾多師生及校外人士駐足，現場熱鬧非凡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學學生會為迎接即將到來的萬聖節，於日前晚上舉辦了一場充滿節慶氛圍的萬聖節演唱會市集，活動特別結合了校內研發處承接台南市原住民族委員會計畫輔導的原住民品牌「Tabe札哈木樂原」參與，近60攤文創及美食攤位，吸引了眾多師生及校外人士駐足，現場熱鬧非凡。

本次活動除了邀請年輕人熱愛的歌手現場演出，將氣氛推向高潮外，原住民品牌攤商也是一大亮點。參與攤商包括山家風味烤肉、PULIMAN食創坊、紅色香椒手作工坊、伊屯好物、Akira原品生活、瑪卡亞咖啡、Nay工藝坊、卡碩美食坊、qatjatjipi阿加吉比工作室等10家原住民業者，提供了豐富多樣的原住民特色產品，讓師生們不僅能享受美食，還能體驗原住民的文化魅力。

為了營造萬聖節的慶祝氛圍，許多學生特地以萬聖節服飾或元素打扮，增添了活動的趣味與視覺效果。學生會會長廖盈甯表示，能夠與南市政府共同舉辦此次活動感到非常榮幸，不僅讓校內活動及演唱會訊息能被更多人知曉，也促進了與當地社區的交流，讓大家一起度過一個別具意義的萬聖節前夕。

嘉藥副校長洪瑞祥指出，演唱會一直是學生一年中最期待的活動之一，今年更結合了南市政府原住民族委員會的品牌攤位，為校內活動注入新元素，讓師生們享受更豐富的選擇與體驗，現場氣氛格外熱鬧，增添了不少節日的歡樂。此次活動的成功舉辦，不僅是校園內外文化的交融，更展現了嘉南藥理大學學生會的創意與熱情，為師生和社區帶來了難忘的萬聖節體驗。