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嘉藥USR辦公室與柳營奇美醫院　推動偏鄉遠距醫療合作

▲嘉南藥理大學之「大學社會責任推動辦公室」，與「柳營奇美醫院」簽訂策略聯盟暨推動大學社會責任合作意願書，推動偏鄉遠距醫療合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學之「大學社會責任推動辦公室」，與「柳營奇美醫院」簽訂策略聯盟暨推動大學社會責任合作意願書，推動偏鄉遠距醫療合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學之「大學社會責任推動辦公室」，與「柳營奇美醫院」簽訂策略聯盟暨推動大學社會責任合作意願書，結合「嘉藥攜手阿蓮：賦能偏鄉社區✕築夢幸福家園」及「青銀共生~活酪大內樂居地 」USR計畫。

將共同服務高雄阿蓮區、田寮區、茄萣區及台南關廟區、大內區等區域，幫助偏鄉居民打破地理限制，透過遠距醫療科技，獲得即時醫療諮詢與照護。

▲嘉南藥理大學之「大學社會責任推動辦公室」，與「柳營奇美醫院」簽訂策略聯盟暨推動大學社會責任合作意願書，推動偏鄉遠距醫療合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柳營奇美醫院院長黃順賢指出，許多長者不熟悉科技操作，特別是在網路環境不佳的偏鄉，遠距醫療的推動仍面臨挑戰，資訊科技無法完全取代傳統的實地照護和服務需求。他期待透過這次與嘉南藥理大學的合作，能夠增加社區長者的遠距互動機會，縮短他們與外界的距離，促進更多的交流與學習。

▲嘉南藥理大學之「大學社會責任推動辦公室」，與「柳營奇美醫院」簽訂策略聯盟暨推動大學社會責任合作意願書，推動偏鄉遠距醫療合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉瑞美副校長則表示，嘉南藥理大學在遠距醫療服務領域已有多年經驗，以阿蓮區為示範場域向外擴散，透過與社區據點的合作，成功建立了結合長照服務的跨域遠距醫療系統。未來，透過與柳營奇美醫院的合作，將能夠進一步擴展這些服務，為台南市溪北偏鄉地區的居民提供更優質的照護資源。

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