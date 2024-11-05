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嘉藥「捐書‧送愛到偏鄉」　10年公益不間斷

▲嘉南藥理大學連續10年持續投入偏鄉教育資源，該校圖書資訊館特別舉辦「捐書‧送愛到偏鄉」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學連續10年持續投入偏鄉教育資源，該校圖書資訊館特別舉辦「捐書‧送愛到偏鄉」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學一向致力於社會公益活動，秉持著回饋社會的理念，連續10年持續投入偏鄉教育資源，該校圖書資訊館特別舉辦「捐書‧送愛到偏鄉」活動，再次獲得廣大響應，共募集到來自校內外共100冊適合學童閱讀的書籍，並送至高雄市湖內區明宗國小，期望透過閱讀為偏鄉學童帶來更多元學習機會。

▲嘉南藥理大學連續10年持續投入偏鄉教育資源，該校圖書資訊館特別舉辦「捐書‧送愛到偏鄉」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

自活動創辦以來，「捐書‧送愛到偏鄉」已經邁入第10個年頭，嘉南藥理大學圖書資訊館共募集了超過千冊的書籍。每次活動都受到校內師生大力支持，許多捐贈者細心挑選書籍，甚至用心包裝，展現了他們對偏鄉教育的熱情與投入。所有捐贈書籍經過館員篩選整理，確保內容適合學童需求，再送至偏鄉學校。

▲嘉南藥理大學連續10年持續投入偏鄉教育資源，該校圖書資訊館特別舉辦「捐書‧送愛到偏鄉」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

明宗國小位於高雄偏鄉，教育資源有限，學校在推動閱讀活動上付出了極大的努力，然而由於經費不足，學校的圖書館資源難以跟上學生需求。明宗國小黃校長俊傑表示，很感謝此次嘉藥大學的「捐書‧送愛到偏鄉」活動，贈送的書籍內容豐富多元，含括繪本、故事書、科學百科及文學作品，對於學校圖書館資源的充實有莫大幫助，讓學童得以輕鬆探索課外知識，開闊視野。

▲嘉南藥理大學連續10年持續投入偏鄉教育資源，該校圖書資訊館特別舉辦「捐書‧送愛到偏鄉」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉南藥理大學圖書資訊館館長許桂樹表示，希望這些書籍能激發偏鄉學童的閱讀熱情，幫助他們在書本中認識世界，從而培養學習興趣和求知動力。未來，嘉藥將持續投入偏鄉教育資源，期許「捐書‧送愛到偏鄉」能成為一條愛心之路，讓知識與希望持續在偏鄉扎根，為學童開啟更多元的成長契機。

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