　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉藥USR團隊前進日本　深化台日社區創生合作

▲嘉南藥理大學USR計畫團隊在藥理學院院長王四切、副研發長陳師瑩及主任祕書陳品晟的帶領下，與阿蓮里里長黃靖娟及社區成員前往日本展開為期6天的「社區營造暨地方創生國際交流活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學USR計畫團隊在藥理學院院長王四切、副研發長陳師瑩及主任祕書陳品晟的帶領下，與阿蓮里里長黃靖娟及社區成員前往日本展開為期6天的「社區營造暨地方創生國際交流活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學USR計畫團隊在藥理學院院長王四切、副研發長陳師瑩及主任祕書陳品晟的帶領下，與阿蓮里里長黃靖娟及社區成員於11月10日前往日本展開為期6天的「社區營造暨地方創生國際交流活動」，促進台日之間的社區與學術合作，期望進一步深化「地方創生」的影響力。

此次活動邀請了日本東北醫科藥科大學、八王子藥劑中心團隊及館之丘社區共同參與，針對社區醫療健康服務的運作模式進行交流。

▲嘉南藥理大學USR計畫團隊在藥理學院院長王四切、副研發長陳師瑩及主任祕書陳品晟的帶領下，與阿蓮里里長黃靖娟及社區成員前往日本展開為期6天的「社區營造暨地方創生國際交流活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首站拜訪了與嘉南藥理大學關係密切的東北醫科藥科大學，就雙方未來交換學生計畫進行深入討論，並參觀該校醫院的藥劑部及診療現場。該醫院的住院病房設有藥師隨層樓駐點服務，能直接為患者提供用藥諮詢，並與醫師和護理人員密切溝通協調。這樣不僅強化用藥安全，也體現藥師在整合病患醫療需求中的重要角色。

▲嘉南藥理大學USR計畫團隊在藥理學院院長王四切、副研發長陳師瑩及主任祕書陳品晟的帶領下，與阿蓮里里長黃靖娟及社區成員前往日本展開為期6天的「社區營造暨地方創生國際交流活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

目前就讀東北醫科藥科大學碩士二年級的嘉藥藥學系校友蕭佩昀表示，選擇到東北醫科繼續深造，除了看重該校在醫藥學界的卓越聲譽外，學校每月提供50000日圓生活津貼及學雜費補助，讓她得以專心投入學術研究。謝同學感謝母校師長的推薦及支持，期望能在專業領域上持續進步。

▲嘉南藥理大學USR計畫團隊在藥理學院院長王四切、副研發長陳師瑩及主任祕書陳品晟的帶領下，與阿蓮里里長黃靖娟及社區成員前往日本展開為期6天的「社區營造暨地方創生國際交流活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

隨行的嘉藥醫務管理系林秀碧老師表示，此行見識到高齡化社會的日本，如何透過居家醫療服務來支持長者在地老化，同時醫療體系的角色也從以往的「被動接受求診」轉變為積極肩負社區健康促進的責任。隨著高齡化社會的趨勢，未來醫管系學生的職場將不再侷限於醫院批價、掛號及病歷管理等行政工作，應能更應積極投身於衛生、高齡與長照政策學習，在未來居家醫療與社區健康促進等方面扮演不可或缺的角色。

▲嘉南藥理大學USR計畫團隊在藥理學院院長王四切、副研發長陳師瑩及主任祕書陳品晟的帶領下，與阿蓮里里長黃靖娟及社區成員前往日本展開為期6天的「社區營造暨地方創生國際交流活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主任祕書陳品晟表示，此次USR計畫團隊前往日本國際交流，不僅深化了嘉南藥理大學與日本學校和社區間連結，也看見地方創生和醫療服務的新典範。未來，嘉藥將持續為師生提供國際視野和交流機會，幫助師生在各自專業領域不斷精進，期待未來能有更多機會攜手合作，讓台日雙方的社區和學校在相互學習中共同成長，創造更多助益社會的機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普上專機前「彎腰1暖舉」吸千萬觀看！　網讚難怪當選
出遊翻船！美4家人落海全死亡　13歲兒「躲保冷箱中」活命
快訊／賴清德籲陳啓昱儘速到案　檢討綠能審核「防不法人士上下其
妻做八大暈船劈腿2客人！　夫驚見LINE「他1天3次以上」
21歲正妹遭閨蜜騙到泰國失聯！　父收簡訊：7萬美金放人
「既然如此為何要隱瞞？」韓媒轟台灣藏先發　早料到是林昱珉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天兔颱風恐襲台！太管處提醒保守評估登山健行

雲林巾彩耕地藝術節11／16登場　共創夢幻魔法城

學童盃四度封王！蘆洲國小足球隊再創佳績　獲20萬元培訓獎勵

台南勞工局結合五個市級總工會　致贈慰問金安弱勢職災勞工的心

嘉藥USR團隊前進日本　深化台日社區創生合作

提升專業能力及執法共識　南消第一大隊辦理消防安檢講習

屏東三大祭典！遵循古禮「請水」屏東南州迎王壓軸登場

新住民家庭教育法令宣導　邀泰國移民分享有趣文化

屏東「無號誌+閃光」路口3868件事故　已釀24死、5394傷

康芮再重創！太魯閣高山歩道仍封閉　太管處籲勿進入以免受罰

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

天兔颱風恐襲台！太管處提醒保守評估登山健行

雲林巾彩耕地藝術節11／16登場　共創夢幻魔法城

學童盃四度封王！蘆洲國小足球隊再創佳績　獲20萬元培訓獎勵

台南勞工局結合五個市級總工會　致贈慰問金安弱勢職災勞工的心

嘉藥USR團隊前進日本　深化台日社區創生合作

提升專業能力及執法共識　南消第一大隊辦理消防安檢講習

屏東三大祭典！遵循古禮「請水」屏東南州迎王壓軸登場

新住民家庭教育法令宣導　邀泰國移民分享有趣文化

屏東「無號誌+閃光」路口3868件事故　已釀24死、5394傷

康芮再重創！太魯閣高山歩道仍封閉　太管處籲勿進入以免受罰

天兔颱風恐襲台！太管處提醒保守評估登山健行

【廣編】冷米飯也能減肥？抗性澱粉新知你不可不知！

快訊／「台灣隊長」這次變副隊長　陳盈駿加入最強中華男籃好興奮

邱議瑩曬「4綠委合體美照」　轟王鴻薇「什麼年代還用服裝貶低人」

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

李玟離世一年...墓園遭爆「荒廢雜草叢生」　二姐不忍發聲了！

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

雲林巾彩耕地藝術節11／16登場　共創夢幻魔法城

川普人氣關鍵？上專機前「彎腰1暖舉」吸千萬觀看　網讚難怪當選

深夜遭酒吧解僱！18歲少女「裸體」穿越大路　下秒被撞飛倒地

陸女童吃橘子被卡住喉嚨　爸急實施哈姆立克法救援

地方熱門新聞

彰化10個月100人車禍亡！警分析3大肇事原因

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

白河警攔查舉發車輛引擎蓋上加裝探照燈飾駕駛不滿拒簽收

桃園市議員許清順　爭取帶狀皰疹疫苗補助

何飛鵬演講帶給企業突破的啟示與作為

桃園分署雙11拍賣會　拍得859萬8,700元

桃園「包公車」總體檢桃園煉油廠　凌濤肯定

高鐵南延選左營或高雄？陳其邁提3條件

中市國小畢旅遊樂園午餐僅供麵包惹議 校方允改善

桃園大圳通水100週年健走　昇捷建設逗陣行

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

不動產業公司欠稅罰633萬元拒繳負責人聲請管收獲准

誤信網路股票投資遭詐百萬元南警智逮詐團車手

康芮再創太魯閣　高山歩道未開放勿進入免受罰

更多熱門

相關新聞

日本鮮乳即起恢復進口！　防檢署：已與日方重新議定檢疫條件　

日本鮮乳即起恢復進口！　防檢署：已與日方重新議定檢疫條件　

日本福岡縣本月6日檢出牛結節疹陽性案例，農業部依檢疫規定，暫停日本鮮奶、鮮奶油出口來台，專用日本鮮乳的手搖飲店一片哀嚎。台日雙方火速重新議定檢疫條件，農業部防檢署長邱垂章今表示，昨已與日方重新議定檢疫條件，要符合新的檢疫條件，日本鮮乳即起可恢復輸台。

代理星野旅遊產品「達成率100％」　湯桂禎：集團敢給一定賣光

代理星野旅遊產品「達成率100％」　湯桂禎：集團敢給一定賣光

高齡化危機　東京大阪2025獨居老人戶破20％

高齡化危機　東京大阪2025獨居老人戶破20％

日本首辦「動畫師技能檢定」考試

日本首辦「動畫師技能檢定」考試

日本友誼市弘前市長拜訪黃偉哲雙方深化農產交流

日本友誼市弘前市長拜訪黃偉哲雙方深化農產交流

關鍵字：

嘉藥日本台日社區創生合作

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面