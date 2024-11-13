嘉藥USR團隊前進日本　深化台日社區創生合作

▲嘉南藥理大學USR計畫團隊在藥理學院院長王四切、副研發長陳師瑩及主任祕書陳品晟的帶領下，與阿蓮里里長黃靖娟及社區成員前往日本展開為期6天的「社區營造暨地方創生國際交流活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學USR計畫團隊在藥理學院院長王四切、副研發長陳師瑩及主任祕書陳品晟的帶領下，與阿蓮里里長黃靖娟及社區成員於11月10日前往日本展開為期6天的「社區營造暨地方創生國際交流活動」，促進台日之間的社區與學術合作，期望進一步深化「地方創生」的影響力。

此次活動邀請了日本東北醫科藥科大學、八王子藥劑中心團隊及館之丘社區共同參與，針對社區醫療健康服務的運作模式進行交流。

首站拜訪了與嘉南藥理大學關係密切的東北醫科藥科大學，就雙方未來交換學生計畫進行深入討論，並參觀該校醫院的藥劑部及診療現場。該醫院的住院病房設有藥師隨層樓駐點服務，能直接為患者提供用藥諮詢，並與醫師和護理人員密切溝通協調。這樣不僅強化用藥安全，也體現藥師在整合病患醫療需求中的重要角色。

目前就讀東北醫科藥科大學碩士二年級的嘉藥藥學系校友蕭佩昀表示，選擇到東北醫科繼續深造，除了看重該校在醫藥學界的卓越聲譽外，學校每月提供50000日圓生活津貼及學雜費補助，讓她得以專心投入學術研究。謝同學感謝母校師長的推薦及支持，期望能在專業領域上持續進步。

隨行的嘉藥醫務管理系林秀碧老師表示，此行見識到高齡化社會的日本，如何透過居家醫療服務來支持長者在地老化，同時醫療體系的角色也從以往的「被動接受求診」轉變為積極肩負社區健康促進的責任。隨著高齡化社會的趨勢，未來醫管系學生的職場將不再侷限於醫院批價、掛號及病歷管理等行政工作，應能更應積極投身於衛生、高齡與長照政策學習，在未來居家醫療與社區健康促進等方面扮演不可或缺的角色。

主任祕書陳品晟表示，此次USR計畫團隊前往日本國際交流，不僅深化了嘉南藥理大學與日本學校和社區間連結，也看見地方創生和醫療服務的新典範。未來，嘉藥將持續為師生提供國際視野和交流機會，幫助師生在各自專業領域不斷精進，期待未來能有更多機會攜手合作，讓台日雙方的社區和學校在相互學習中共同成長，創造更多助益社會的機會。