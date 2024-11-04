嘉藥攜手產業舉辦USR x CSR論壇　共創永續新動力

▲嘉南藥理大學舉辦2024年度「大學攜手企業實踐社會責任 (USRxCSR) 論壇」，聚焦於推動大學社會責任 (USR) 與企業社會責任 (CSR) 的結合，實踐社會與環境的永續發展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學舉辦2024年度「大學攜手企業實踐社會責任 (USRxCSR) 論壇」，聚焦於推動大學社會責任 (USR) 與企業社會責任 (CSR) 的結合，實踐社會與環境的永續發展，此次論壇在教育部指導下進行，吸引了超過120位來自學界、產業界及社會各界的代表踴躍參與。

論壇匯集了多所致力於USR的合作大學，包括台南應用科技大學、高雄科技大學和樹德科技大學，並邀請了台南企業文化藝術基金會、光洋應用材料公司、綠膜科技公司及台灣糖業公司等企業代表，分享他們在循環經濟、環保及社會影響力上的具體成果。

嘉南藥理大學的USR團隊則展示如何利用大學資源推動社區發展與環境永續的實例；樹德科技大學介紹藉由設計創新來促進區域經濟與社會繁榮的模式。企業部分，台灣糖業公司分享在碳中和與循環經濟方面的策略實踐，而台南企業文化藝術基金會展示以文化創新促進社會永續的成功案例。

嘉南藥理大學校長錢紀銘在論壇中表示，此次活動旨在深化USR與CSR的結合，藉助大學學術資源與企業創新實力，共同為台灣的永續發展注入新動力，此次論壇的舉辦，不僅標誌著學術界與產業界攜手合作的新階段，也為推動台灣的永續發展譜寫了嶄新篇章。