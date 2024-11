突然破水！媽媽「機場大廳」誕下小男嬰　畫面曝光

記者張方瑀/綜合報導

美國一名孕婦在邁阿密國際機場準備搭機時,羊水竟突然破裂,只好直接在安檢區前的大廳地上分娩,所幸最後平安誕下一名小男嬰,而911的錄音檔也記錄下整個過程。

New mum gives birth in the middle of Miami International Airport seating loungehttps://t.co/DWuW6stuGs pic.twitter.com/zBg0DX8akB