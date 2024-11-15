突然破水！媽媽「機場大廳」誕下小男嬰　畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國一名孕婦在邁阿密國際機場準備搭機時，羊水竟突然破裂，只好直接在安檢區前的大廳地上分娩，所幸最後平安誕下一名小男嬰，而911的錄音檔也記錄下整個過程。

New mum gives birth in the middle of Miami International Airport seating loungehttps://t.co/DWuW6stuGs pic.twitter.com/zBg0DX8akB — Mirror World News (@MirrorWorldNews) November 14, 2024

根據《鏡報》報導，這起事件發生在12日下午5時左右，有一名懷孕的女乘客在邁阿密國際機場準備搭乘國內線班機時，羊水突然在安檢區前破裂，只好開始在地上分娩，機場人員也立刻撥打911請求協助。

911的通話錄音檔，記錄下這奇蹟的一刻，「他活著！他活著嗎？」現場一位機場人員對911接線員說，「我們有個男孩！」隨後，911接線員立即確認救護車前往機場，而醫護人員只需幾分鐘就能抵達，「救援40，你的抵達時間？嬰兒已經出生了，救援40？」

從網路上曝光的影片可以看到，這位勇敢的母親躺在地上，順利生下一名健康的男嬰。這對母子隨後也被急救人員送往當地醫院，後續情況尚未公開。