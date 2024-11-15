男亂扔2大袋垃圾　警到他家搜出「20多顆頭骨」包含失蹤5年女

▲警方在男子扔的垃圾中發現人骨。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國新墨西哥州一名男子從車上扔出2大袋可疑物品，警方接到報案前往他家進行調查，意外搜出20多顆人類頭骨，還檢測出其中一顆頭骨與多年前失蹤的一名女子有關。

利郡(Lea)警方5日接獲一名民眾報案，報案者表示，他在路上搭便車時意外搭上男子維拉紐瓦(Cecil Villanueva)的車，發現車上2個垃圾袋中疑似裝著人骨，維拉紐瓦正要把垃圾載去某處丟掉。

The passenger, who has since been identified as 28-year-old Cecil Villanueva, was reportedly “carrying two bags” and then “made alarming statements and discarded objects from the vehicle, some of which appeared to be human bones,” https://t.co/suG8RhxK4H — Simply_Stranger (@AngelsBokenHalo) November 14, 2024

警方先去當地一間商店的垃圾場進行調查，果然找到了碎骨，檢測後確定是人骨，便前往維拉紐瓦家中搜索調查，結果發現更多人類碎骨，包含10到20多個破碎的頭骨、下顎骨。

警方表示，在所發現的人骨中，其中一個與2019年5月在自家附近失蹤的43歲女子麥克馬內斯(Angela McManes)有關，目前正在調查人骨是否有任何涉入謀殺案件，並且確認維拉紐瓦和受害者之間的關係。