男亂扔2大袋垃圾　警到他家搜出「20多顆頭骨」包含失蹤5年女

▲警方在男子扔的垃圾中發現人骨。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國新墨西哥州一名男子從車上扔出2大袋可疑物品,警方接到報案前往他家進行調查,意外搜出20多顆人類頭骨,還檢測出其中一顆頭骨與多年前失蹤的一名女子有關。

利郡(Lea)警方5日接獲一名民眾報案,報案者表示,他在路上搭便車時意外搭上男子維拉紐瓦(Cecil Villanueva)的車,發現車上2個垃圾袋中疑似裝著人骨,維拉紐瓦正要把垃圾載去某處丟掉。

The passenger, who has since been identified as 28-year-old Cecil Villanueva, was reportedly “carrying two bags” and then “made alarming statements and discarded objects from the vehicle, some of which appeared to be human bones,” https://t.co/suG8RhxK4H