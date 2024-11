川普提名克宮間諜任情報總監？烏克蘭指控「拿俄羅斯錢」　火速刪文

▲美國總統當選人川普指定前民主黨眾議員加巴德擔任國家情報總監。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國總統當選人川普於當地時間13日提名前民主黨籍眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)擔任國家情報總監(DNI)。不過,加巴德缺乏豐富的情報經驗,且在拜登政府時期,對俄羅斯與敘利亞的態度軟弱,俄烏戰爭爆發時更屢次發表親俄言論,遭到烏克蘭事實查核中心發文指控。如今,烏克蘭反虛假資訊中心只能偷偷刪文。

根據《路透社》、《NBC News》,現年43歲的加巴德出生於美國夏威夷,擁有薩摩亞、歐洲血統,21歲踏入政壇後加入民主黨,成為夏威夷選出的薩摩亞裔眾議員,2020年在黨內總統候選人初選時輸給拜登而退黨,期間曾屢次發表親俄言論,被質疑配合莫斯科當局的宣傳作戰,今年加入共和黨為川普助選。

烏克蘭國家安全與國防委員會(NSDC)旗下的「反虛假資訊中心」(Center for Countering Disinformation),由該國總統澤倫斯基成立於2021年3月,並於隔月起開始運作。

《烏克蘭真理報》指出,對於如今川普任命加巴德擔任美國國家情報總監,其實烏克蘭反虛假資訊中心便曾於2022年發文警告,稱俄國克里姆林宮多年來,一直向加巴德支付其為俄國向外國受眾宣傳假訊息所獲得的薪水,「加巴德宣稱,美國對俄國犯有軍事侵略罪,多年來『挑釁』俄羅斯人,且華府執政菁英想利用烏克蘭人殺死更多俄羅斯人。」

加巴德也指控,一旦華府與北約組織(NATO)蓄意挑釁俄國,恐將在歐洲引爆繼1945年二戰結束以來的最大衝突。

同時,加巴德也在2022年俄軍針對烏克蘭發動特殊軍事行動時發文替克里姆林宮喊話,「假設拜登政府和北約爽快承認,俄國的國安疑慮,來自於烏克蘭加入北約,此即意味美國與北約軍隊將在俄國邊界開戰,則這場戰爭根本可以避免。」

There are 25+ US-funded biolabs in Ukraine which if breached would release & spread deadly pathogens to US/world. We must take action now to prevent disaster. US/Russia/Ukraine/NATO/UN/EU must implement a ceasefire now around these labs until they’re secured & pathogens destroyed pic.twitter.com/dhDTH5smIG