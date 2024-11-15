川普提名克宮間諜任情報總監？烏克蘭指控「拿俄羅斯錢」　火速刪文

▲美國總統當選人川普指定前民主黨眾議員加巴德擔任國家情報總監。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普於當地時間13日提名前民主黨籍眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）擔任國家情報總監（DNI）。不過，加巴德缺乏豐富的情報經驗，且在拜登政府時期，對俄羅斯與敘利亞的態度軟弱，俄烏戰爭爆發時更屢次發表親俄言論，遭到烏克蘭事實查核中心發文指控。如今，烏克蘭反虛假資訊中心只能偷偷刪文。

根據《路透社》、《NBC News》，現年43歲的加巴德出生於美國夏威夷，擁有薩摩亞、歐洲血統，21歲踏入政壇後加入民主黨，成為夏威夷選出的薩摩亞裔眾議員，2020年在黨內總統候選人初選時輸給拜登而退黨，期間曾屢次發表親俄言論，被質疑配合莫斯科當局的宣傳作戰，今年加入共和黨為川普助選。

烏克蘭國家安全與國防委員會（NSDC）旗下的「反虛假資訊中心」（Center for Countering Disinformation），由該國總統澤倫斯基成立於2021年3月，並於隔月起開始運作。

《烏克蘭真理報》指出，對於如今川普任命加巴德擔任美國國家情報總監，其實烏克蘭反虛假資訊中心便曾於2022年發文警告，稱俄國克里姆林宮多年來，一直向加巴德支付其為俄國向外國受眾宣傳假訊息所獲得的薪水，「加巴德宣稱，美國對俄國犯有軍事侵略罪，多年來『挑釁』俄羅斯人，且華府執政菁英想利用烏克蘭人殺死更多俄羅斯人。」

加巴德也指控，一旦華府與北約組織（NATO）蓄意挑釁俄國，恐將在歐洲引爆繼1945年二戰結束以來的最大衝突。

同時，加巴德也在2022年俄軍針對烏克蘭發動特殊軍事行動時發文替克里姆林宮喊話，「假設拜登政府和北約爽快承認，俄國的國安疑慮，來自於烏克蘭加入北約，此即意味美國與北約軍隊將在俄國邊界開戰，則這場戰爭根本可以避免。」

There are 25+ US-funded biolabs in Ukraine which if breached would release & spread deadly pathogens to US/world. We must take action now to prevent disaster. US/Russia/Ukraine/NATO/UN/EU must implement a ceasefire now around these labs until they’re secured & pathogens destroyed pic.twitter.com/dhDTH5smIG — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) March 13, 2022

2年前，加巴德甚至在社群媒體X（當時稱推特）發表一段影片，聲稱烏克蘭境內設立25座由美國資助的生物實驗室，且是「無可否認的事實」，而一旦實驗室遭到破壞，可能釋放出威脅美國、甚至全世界的致命病原體。

不過針對上述生物實驗的說法，烏克蘭政府、美國政府、媒體與獨立研究人員皆表示，目前沒有證據能夠顯示這些說法源自於莫斯科。

《路透社》引述現任和前任官員與獨立專家的看法分析，認為出身民主黨眾議員的加巴德在情報領域缺乏豐富經驗，且對俄羅斯、敘利亞態度軟弱，加上擔憂她上任後可能會提供讓共和黨總統川普滿意的內容，進而做出錯誤判斷、威脅全球，導致外國盟友不願意再向美國分享重要情資。一名西方安全消息人士透露，屆時川普明年1月上任，情報共享最初可能會放緩，影響由美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭組成的「五眼聯盟」。

隨著川普任命加巴德擔任國家情報總監，烏克蘭反虛假資訊中心也悄悄將先前針對加巴德的指控內容刪除。