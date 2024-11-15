美媒曝：馬斯克「密會伊朗駐聯合國大使」　緩解兩國緊張

▲特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國《紐約時報》引述2名伊朗官員說法指出，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克11日與伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在紐約秘密會面 。

綜合外媒報導，消息人士指出，馬斯克（Elon Musk）和伊拉瓦尼的會談超過1小時，內容聚焦於如何緩解兩國間的緊張局勢。美國一名匿名官員向CNN透露，拜登政府駐聯合國的官員並未被通知此會晤，且至今尚未獲得會談進行的獨立證實。

川普的政權交接團隊和伊朗駐聯合國代表團也均未立即證實此次會面，若消息得到確認，可能顯示川普正認真對待與伊朗的外交關係，而非選擇共和黨內保守派及以色列偏好的強硬立場。

此報導出爐之際，專家們推測未來4年可能是伊朗的重大考驗期，專家認為，若川普再度對伊朗施壓，可能重啟他上次總統任期內的「極限施壓」政策，進一步孤立伊朗並嚴重打擊其經濟。

此外，這次的會面也再次顯示出馬斯克的非凡影響力，尤其是在美國的外交政策方面。

據兩名消息人士透露，就在總統選舉結束的隔天，馬斯克就參與了川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話。