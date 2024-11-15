　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒曝：馬斯克「密會伊朗駐聯合國大使」　緩解兩國緊張

▲▼特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國《紐約時報》引述2名伊朗官員說法指出，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克11日與伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在紐約秘密會面　。

綜合外媒報導，消息人士指出，馬斯克（Elon Musk）和伊拉瓦尼的會談超過1小時，內容聚焦於如何緩解兩國間的緊張局勢。美國一名匿名官員向CNN透露，拜登政府駐聯合國的官員並未被通知此會晤，且至今尚未獲得會談進行的獨立證實。

川普的政權交接團隊和伊朗駐聯合國代表團也均未立即證實此次會面，若消息得到確認，可能顯示川普正認真對待與伊朗的外交關係，而非選擇共和黨內保守派及以色列偏好的強硬立場。

此報導出爐之際，專家們推測未來4年可能是伊朗的重大考驗期，專家認為，若川普再度對伊朗施壓，可能重啟他上次總統任期內的「極限施壓」政策，進一步孤立伊朗並嚴重打擊其經濟。

此外，這次的會面也再次顯示出馬斯克的非凡影響力，尤其是在美國的外交政策方面。

據兩名消息人士透露，就在總統選舉結束的隔天，馬斯克就參與了川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
醫示警！　這2天外出「一定要戴口罩」
不是台灣也進場！球迷搶看啦啦隊　日媒驚：比賽反而沒看
快訊／明午前2地達停班課標準　最新風雨預測出爐
快訊／2縣市大雨特報！　天兔外圍環流甩雨彈
多縣市灰濛濛！　彭啓明：與天兔有關
44歲本土劇女星生了！　淚崩產女：終於來到我的身邊
天兔環流重整中！　鄭明典：不一定走登陸往東路線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賀錦麗敗選下一步？　民調：若選加州州長「近半數選民考慮支持」

駭客1秒破解！公佈台灣人今年「最愛用10組爛密碼」　專家曝解方

九州輕型車墜海　男女雙亡

台美貿易代表APEC會談　討論雙邊關係與合作

美媒曝：馬斯克「密會伊朗駐聯合國大使」　緩解兩國緊張

臉書分類廣告涉壟斷　歐盟重罰Meta 274億元

福斯新聞：川普鷹派內閣受台歡迎　對中發強硬訊號

金正恩親自監督「自殺式無人機」測試！　要求大規模生產

天兔威力減弱！　日本氣象廳預估「18日降為熱帶低壓」

川普提名小羅勃甘迺迪任衛生部長！　疫苗大廠「股價全下跌」

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

第25號颱風「天兔」逼近　下午陸警不排除貫穿北上

天兔減速跑不動！估15日午後北轉　「可能滯留消散」豪雨彈灌2地區

賀錦麗敗選下一步？　民調：若選加州州長「近半數選民考慮支持」

駭客1秒破解！公佈台灣人今年「最愛用10組爛密碼」　專家曝解方

九州輕型車墜海　男女雙亡

台美貿易代表APEC會談　討論雙邊關係與合作

美媒曝：馬斯克「密會伊朗駐聯合國大使」　緩解兩國緊張

臉書分類廣告涉壟斷　歐盟重罰Meta 274億元

福斯新聞：川普鷹派內閣受台歡迎　對中發強硬訊號

金正恩親自監督「自殺式無人機」測試！　要求大規模生產

天兔威力減弱！　日本氣象廳預估「18日降為熱帶低壓」

川普提名小羅勃甘迺迪任衛生部長！　疫苗大廠「股價全下跌」

台64高架中和段「工程落石」！轎車經過慘遭土塊砸傷

天兔亂海空運「國內外班機取消34架次」　交通船48航次停開

送女友回家恍神「騎進迴轉道翻車」畫面曝光　顱內出血昏迷送醫

台北到墾丁車程5小時「去沖繩只要2小時」！他嘆：又熱又遠還被坑

清宮重返台灣憶國中比賽 驚：大家都很壯碩

遭中國打壓利馬機場撤台灣廣告　洪孟楷：秘魯憑什麼聽從別人

年輕時被主管罵！7旬翁不爽竟「失眠32年」：不是我的錯

先探／川普當家　鎖定3大產業贏家

過彎失控猛撞對向小貨車「險衝進熱炒店」　賓士女急喊：我頭暈

屏東警分局聘洪秀峯律師為法律顧問　保障員警權益

信義巧遇3白鼻心靈活爬水管　化身「超萌忍者」排隊趴趴走

國際熱門新聞

男遭逼供17小時崩潰認弒父…爸還活著

巴西醫院內大戰網美！她怨：大家只罵我

Fed放鷹　美股跌207點

避免被摔爛！機場員工曝「行李箱要挑這款」

美俄死對頭「首次連結」影片曝光

即／日皇室「最高齡成員」逝世　享嵩壽101歲

南韓三星電子「股價狂跌」　425萬股民哭了

韓少校「勒斃分屍」裝石塊投河　人腿浮上來

川普提名新任衛生部長　疫苗廠股價全下跌

大谷50轟球展出　美球迷驚訝高規格保全

俄無人機飛進房間　14歲少女在家活活炸死

韓二壘安改判全壘打　韓主播「驚到合不攏嘴」

追夢人哀歌：「美國夢」的安魂曲

健身男陳屍日曬機　飄惡臭才發現

更多熱門

相關新聞

川普提名新任衛生部長　疫苗廠股價全下跌

川普提名新任衛生部長　疫苗廠股價全下跌

美國總統當選人川普14日宣布，將提名小羅勃甘迺迪擔任衛生部長。消息一出後，莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）和諾瓦瓦克斯（Novavax）等疫苗廠的股價全數下跌。

中國飛彈越領空　帛琉有意要求美部署愛國者

中國飛彈越領空　帛琉有意要求美部署愛國者

台灣續留美財政部「匯率操縱」觀察名單

台灣續留美財政部「匯率操縱」觀察名單

白雪公主咒川普支持者不得安寧

白雪公主咒川普支持者不得安寧

美14歲少年「性侵91歲阿嬤」！長相曝

美14歲少年「性侵91歲阿嬤」！長相曝

關鍵字：

特斯拉馬斯克伊朗北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

委內瑞拉11比0荷蘭　率先進複賽

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

天兔減為輕颱　估明天「中心登陸」

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

天兔要來了　6地區暴風侵襲率達80%

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面