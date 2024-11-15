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川普提名司法部長「與17歲高中妹」開趴上床　涉入性販運被調查

▲▼共和黨籍的美國佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋茨不僅缺乏相關資歷，還曾捲入性販運指控。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國前佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）被川普提名司法部長，黑歷史也被挖出。事實上，他不僅缺乏相關資歷，還曾經接受性販運調查，更被指控與17歲少女發生性關係。

42歲的前律師蓋茨不曾在司法部工作，沒有擔任過檢察官，還一度被指控涉入性販運。儘管司法部調查之後，已經表明不會對他提出指控，但眾議院道德委員會也展開獨立調查，傳喚至少6名女性。據稱，她們都在收下蓋茨好友格林伯格（Joel Greenberg）的錢之後，與蓋茨共度春宵。

今年夏天，其中一名20多歲女子作證表示，她在年僅17歲、就讀高中時，就與蓋茨發生性關係。蓋茨前女友也作證，在2017年7月的一場派對上，不僅有人使用毒品，那位與蓋茨發生性關係的未成年少女，也有出席。

▲▼川普將提名佛州共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長。（圖／記者張靖榕攝）

▲蓋茨的提名，讓許多政壇人士震驚。（圖／路透）

而那名「蓋茨好友」格林伯格曾任佛州地方稅務官員，2021年5月已經承認多項聯邦罪名，包括性販運。作為認罪協商的一部分，他承認招攬女性從事商業性行為，2016至2018年向她們支付超過7萬美元，包括至少一名未成年女孩，正是向道德委員會作證、指控蓋茨的那一位。

格林柏格也聲明，這名女子跟他見面時「表示自己是一名成年人」，但他在從事性販運時「魯莽行事」，本來應該有「合理機會觀察到」對方未滿18歲。

儘管如此，蓋茨持續否認不當行為，指控格林伯格與性販運受害者「策劃了陷害我的陰謀」。他9月在X發文，批評格林伯格「是一名重罪說謊者，把其他人捲入他的謊言中」，強調已於7月10日向道德委員會提供「關於我清白的決定性證據」。

▲▼美國前佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）被川普提名司法部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋茨已經辭去國會職務。（圖／達志影像／美聯社）

對於跟未成年少女發生性關係的指控，蓋茨也回應，「這些指控都是捏造出來的，將構成對於國會的虛假證詞。在3年的刑事調查之後，這種錯誤抹黑應該以極大的懷疑態度看待。」

值得注意的是，蓋茨被提名司法部長之後，已於13日突然辭去國會職務，不再受到眾議院道德委員會管轄，不僅導致調查戛然而止，委員會也沒機會公布調查結果。不過，參議院2黨議員都要求，在認證蓋茨的提名之前，必須看看他的調查報告。

華府政治新聞網站《大酒杯新聞》（Punchbowl News）報導，眾院道德委員會預計15日表決，是否提供蓋茨調查的結果。而眾議院道德委員會拒絕回應。

川普挑內閣「只看忠誠度」　分析：美國出現根本性轉變

 
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