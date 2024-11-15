北部天空灰濛濛　彭啓明：空污與天兔有關「等下雨才會改善」

▲今天西半部空氣品質不佳。（圖／環境部提供）



生活中心／台北報導

今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，上午北部多個縣市都呈現天空灰濛濛的景象。環境部長彭啓明分析，天兔颱風接近，這種路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，大氣污染物難以擴散累積，很多地方都是敏感族群不健康等級，提醒民眾多注意。

環境部指出，今天受天兔颱風及其外圍環流影響，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預測北部、雲嘉南零星地區短時間空氣品質可能達橘色提醒等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。

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▲桃園天空出現霧茫茫景象。（圖／環境部提供）



彭啓明在臉書貼文指出，颱風接近，這種路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，大氣污染物難以擴散累積，很多地方都是敏感族群不健康等級，「我是一個呼吸器官敏感的人就很有感覺！要等到颱風雲帶進來開始下雨才會雨除，請敏感性的朋友要多注意。」

▲空氣品質預測。（圖／環境部提供）

環境部表示，今天受天兔颱風外圍環流及偏東風影響，西半部擴散條件仍差，空氣品質為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，請民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。