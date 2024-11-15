台南某幼兒園長之子遭控猥褻獲不起訴　嘆受網暴停職1個半月

記者黃翊婷／綜合報導

今年8月間有網友在網路上爆料，聲稱台南一名3歲女童在幼兒園內疑似遭到園長兒子猥褻，引發社會關注。不過，台南地檢署近日偵結，查無女童遭猥褻的事證並予以不起訴處分，還給遭受網暴、1個半月無法工作的園長之子清白。

▲台南某幼兒園的園長兒子被指控涉嫌猥褻女童，近日南檢偵結此案予以不起訴處分，還他清白。（示意圖／VCG，與本案無關。）

事情起因是一名網友在網路上PO文，聲稱台南一名3歲女童在幼兒園內疑遭到園長兒子猥褻，還貼出對話內容，包含「我朋友的女兒，3歲未滿，在台南某幼兒園被XX了，大家要小心，被園長兒子XXX」、「怎麼可能3歲不到會做這種動作，很明（顯）就是被XX」。

由於當時台北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅，涉嫌性侵、猥褻、偷拍多名女童的案子傳遍全台，此事一出再度引發各界關注。台南市教育局8月19日接獲通報，當日便前往該幼兒園進行行政調查、保存監視器畫面證據，並要求疑似行為人暫時停職接受調查。

不過，根據《自由時報》報導，台南市教育局經調查後，認為性侵猥褻行為不成立，台南地檢署近日也偵結此案，包含監視器畫面、驗傷結果、相關人員證詞等，均查無女童遭猥褻的證據，因此予以不起訴處分，還給受到網暴、大約1個半月無法工作的園長之子清白。

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