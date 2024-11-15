　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中駕駛擦撞機車！雙方沒事離開「店員幫報警」　2人都被開罰

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲倒車撞到機車，雙方都沒事，結果店員好心幫報警，害雙方都被開單。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

記者劉人豪／台中報導

台中趙姓女駕駛倒車時不慎撞到機車，雙方確認人沒受傷後，趙女即離開，沒想到便當店的店員報警，導致趙女被開罰肇逃，機車騎士也被開紅線違停。趙女稱沒肇逃提起行政訴訟，台中高等行政法院認為，趙女經騎士同意才離開，沒有逃逸避責，判決撤銷原處分。

判決指出，趙女2023年6月15日12時32分許，駕車在台中市瀋陽路與興安路口，因倒車不慎碰撞停放路旁機車，有立即下車察看關心，與何姓車主檢視，雙方確認沒有人員受傷，車損部分沒有詳查，之後雙方都沒有留下聯絡方式即各自離開。

趙女離開後不久就接到員警來電，說何姓車主報警處理，感到相當錯愕，便到第五分局說明經過，得知何姓車主聯絡方式後詢問其狀況，何姓車主說他無意報警，是便當店服務生主動熱心報警，結果被開罰肇事逃逸，趙女稱沒肇事逃逸，提起行政訴訟。

台中市交通事件裁決處認為，只要有發生車禍，知悉有車損人傷之可能而仍離去，縱非直接故意，亦有間接故意。未通知警察到場處理並為必要處置，亦未與被害人達成和解或留下聯絡方式，即離開現場，即使事後和解，仍不影響肇事逃逸之故意及違規事實認定。

何姓車主指出，當時買東西有聽到撞擊聲，發現機車倒地，就過去扶起來，趙女有下車，有跟她說自己沒事， 當時沒有說到賠償的事，當下不知道有車損，是拿完東西回來要騎車才發現，那時才聽到周圍的人幫報警，自己才跟著報警。車主也傳訊息跟趙女說，「她報警了，結果我多一張罰單，哈哈。…其實就是殼破掉，結果我要付錢，跟我說幫我報警了」。

台中高等行政法院認為，根據雙方互動情形，應認何姓車主在現場並無追究之意，趙女既經何姓車主同意而離開現場，自不能認趙女主觀上有逃逸避責，雖事後何姓車主發現有車損而有報警之行為，仍不得倒果為因，判決撤銷原處分，並要台中交通裁決處給付趙女840元。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陣容沒到最頂！中華隊「2連勝贏在細節」　鄉民給滿分：真的猛
醫示警！　這2天外出「一定要戴口罩」
不是台灣也進場！球迷搶看啦啦隊　日媒驚：比賽反而沒看
快訊／明午前2地達停班課標準　最新風雨預測出爐
快訊／2縣市大雨特報！　天兔外圍環流甩雨彈
多縣市灰濛濛！　彭啓明：與天兔有關
44歲本土劇女星生了！　淚崩產女：終於來到我的身邊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

33歲男越南離奇亡！託夢前妻「殯儀館變夜店」　背後玄詭原因曝

台64高架中和段「工程落石」！轎車經過慘遭土塊砸傷

送女友回家恍神「騎進迴轉道翻車」畫面曝光　顱內出血昏迷送醫

過彎失控猛撞對向小貨車「險衝進熱炒店」　賓士女急喊：我頭暈

獸父噁稱「男人性慾2天1次」　性侵國小幼女664次二審判囚12年

台中駕駛擦撞機車！雙方沒事離開「店員幫報警」　2人都被開罰

「我是你國中學長」女幫辦簽證被騙310萬　警衝高鐵逮車手

苗栗銀樓搶案警拘騎車接應女友　 越籍男搶匪摸黑跳農田逃走

小甜甜開罵「又渣又爛機掰的人 」　前夫3度怒告連敗確定

通緝犯拒捕「猛撞偵防車」4狗護主狂吠　勇警連開9槍迅速逮人

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

第25號颱風「天兔」逼近　下午陸警不排除貫穿北上

天兔減速跑不動！估15日午後北轉　「可能滯留消散」豪雨彈灌2地區

33歲男越南離奇亡！託夢前妻「殯儀館變夜店」　背後玄詭原因曝

台64高架中和段「工程落石」！轎車經過慘遭土塊砸傷

送女友回家恍神「騎進迴轉道翻車」畫面曝光　顱內出血昏迷送醫

過彎失控猛撞對向小貨車「險衝進熱炒店」　賓士女急喊：我頭暈

獸父噁稱「男人性慾2天1次」　性侵國小幼女664次二審判囚12年

台中駕駛擦撞機車！雙方沒事離開「店員幫報警」　2人都被開罰

「我是你國中學長」女幫辦簽證被騙310萬　警衝高鐵逮車手

苗栗銀樓搶案警拘騎車接應女友　 越籍男搶匪摸黑跳農田逃走

小甜甜開罵「又渣又爛機掰的人 」　前夫3度怒告連敗確定

通緝犯拒捕「猛撞偵防車」4狗護主狂吠　勇警連開9槍迅速逮人

直擊／院會出席人數不足休息30分鐘　朝野立委才趕簽到「大塞車」

川普提名司法部長「與17歲高中妹」開趴上床　涉入性販運被調查

33歲男越南離奇亡！託夢前妻「殯儀館變夜店」　背後玄詭原因曝

揭「魚果市場改建驚人進度」　吳靜怡：柯文哲、小沈貪婪的開端？

台64高架中和段「工程落石」！轎車經過慘遭土塊砸傷

天兔亂海空運「國內外班機取消34架次」　交通船48航次停開

送女友回家恍神「騎進迴轉道翻車」畫面曝光　顱內出血昏迷送醫

台北到墾丁車程5小時「去沖繩只要2小時」！他嘆：又熱又遠還被坑

清宮重返台灣憶國中比賽 驚：大家都很壯碩

遭中國打壓利馬機場撤台灣廣告　洪孟楷：秘魯憑什麼聽從別人

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

社會熱門新聞

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

錢櫃22歲女員工墜樓亡　「踩菜籃關窗」原因曝光

嘉義宮廟遭4人狂砸　屋主開槍還擊

小甜甜開罵「又渣又爛 」　前夫3度怒告連敗確定

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

疑幕後詐團操控

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

快訊／張肇良涉貪遭起訴　200萬交保

吸金1億逃亡9年　「磁能車男」現況曝光

即／31歲女陳屍台中摩鐵　「黑豹裝」友人被警帶回

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

淫男夜店撿屍70萬換緩刑

找朋友前妻上摩鐵　買早餐回來她已經死了

更多熱門

相關新聞

不只雙北「西部都超霧」！中南部人傻了

不只雙北「西部都超霧」！中南部人傻了

今（15）日不斷有民眾在各大社群平台發文，表示市區多處地區的空氣品質很差，天空看起來霧濛濛的，包括雙北、台中、台南都有人直呼「一片霧茫茫，能見度不好」、「空氣非常不好，連室內PM2.5也超標。」新北環保局就在粉專給出解答，並提醒民眾盡量待在室內，如果要外出要戴好口罩。

台鐵今全天正常行駛　僅藍皮解憂號觀光列車停駛

台鐵今全天正常行駛　僅藍皮解憂號觀光列車停駛

台鐵明天全線正常行駛　僅南迴線2列車停駛

台鐵明天全線正常行駛　僅南迴線2列車停駛

護士遭嗆「看妳死還我死」醫師二審逆轉判無罪

護士遭嗆「看妳死還我死」醫師二審逆轉判無罪

20歲女大生過馬路　慘遭酒駕撞死

20歲女大生過馬路　慘遭酒駕撞死

關鍵字：

台中肇逃機車法院交通

讀者迴響

熱門新聞

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

委內瑞拉11比0荷蘭　率先進複賽

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

天兔減為輕颱　估明天「中心登陸」

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

天兔要來了　6地區暴風侵襲率達80%

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面