台中駕駛擦撞機車！雙方沒事離開「店員幫報警」　2人都被開罰

▲倒車撞到機車，雙方都沒事，結果店員好心幫報警，害雙方都被開單。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

記者劉人豪／台中報導

台中趙姓女駕駛倒車時不慎撞到機車，雙方確認人沒受傷後，趙女即離開，沒想到便當店的店員報警，導致趙女被開罰肇逃，機車騎士也被開紅線違停。趙女稱沒肇逃提起行政訴訟，台中高等行政法院認為，趙女經騎士同意才離開，沒有逃逸避責，判決撤銷原處分。

判決指出，趙女2023年6月15日12時32分許，駕車在台中市瀋陽路與興安路口，因倒車不慎碰撞停放路旁機車，有立即下車察看關心，與何姓車主檢視，雙方確認沒有人員受傷，車損部分沒有詳查，之後雙方都沒有留下聯絡方式即各自離開。

趙女離開後不久就接到員警來電，說何姓車主報警處理，感到相當錯愕，便到第五分局說明經過，得知何姓車主聯絡方式後詢問其狀況，何姓車主說他無意報警，是便當店服務生主動熱心報警，結果被開罰肇事逃逸，趙女稱沒肇事逃逸，提起行政訴訟。

台中市交通事件裁決處認為，只要有發生車禍，知悉有車損人傷之可能而仍離去，縱非直接故意，亦有間接故意。未通知警察到場處理並為必要處置，亦未與被害人達成和解或留下聯絡方式，即離開現場，即使事後和解，仍不影響肇事逃逸之故意及違規事實認定。

何姓車主指出，當時買東西有聽到撞擊聲，發現機車倒地，就過去扶起來，趙女有下車，有跟她說自己沒事， 當時沒有說到賠償的事，當下不知道有車損，是拿完東西回來要騎車才發現，那時才聽到周圍的人幫報警，自己才跟著報警。車主也傳訊息跟趙女說，「她報警了，結果我多一張罰單，哈哈。…其實就是殼破掉，結果我要付錢，跟我說幫我報警了」。

台中高等行政法院認為，根據雙方互動情形，應認何姓車主在現場並無追究之意，趙女既經何姓車主同意而離開現場，自不能認趙女主觀上有逃逸避責，雖事後何姓車主發現有車損而有報警之行為，仍不得倒果為因，判決撤銷原處分，並要台中交通裁決處給付趙女840元。可上訴。