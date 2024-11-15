不是怕感冒！這2天外出「一定要戴口罩」　醫師：對肺殺傷力大

▲醫師提醒，這兩天外出一定要戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（15日）環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，上午北部多個縣市都呈現天空灰濛濛的景象。營養功能醫學專家劉博仁醫師就提醒，這兩天外出一定要戴口罩，也要多喝水、多吃蔬菜，多補充點維生素B群增加身體代謝。另外，這種空品下，最好不要在戶外跑步，以免增加身體的發炎情況。

粉專「劉博仁營養功能醫學專家」提醒，「霧霾嚴重的情況之下，尤其這兩天，外出一定要戴口罩，不要逞強」，因為這種空氣品質對於肺部的殺傷力非常大，「一定要多喝水，多吃蔬菜，可以補充點維生素B群增加身體的代謝。」他也指出，「切記，這種空氣品質千萬不要在戶外跑步，不但養生不成，還會增加身體的發炎情況。」

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環境部指出，今天受天兔颱風及其外圍環流影響，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預測北部、雲嘉南零星地區短時間空氣品質可能達橘色提醒等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。

環境部長彭啓明分析，颱風接近，這種路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，大氣污染物難以擴散、易累積，很多地方都是敏感族群不健康等級，「我是一個呼吸器官敏感的人就很有感覺！要等到颱風雲帶進來開始下雨才會雨除，請敏感性的朋友要多注意。」