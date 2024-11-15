獸父噁稱「男人性慾2天1次」　性侵國小幼女664次二審判囚12年

▲台南單親獸父3年多來竟性侵幼女達664次。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名男子阿黎（化名）與妻子離婚後，獨自撫養一雙兒女，沒想到竟從小女兒童童（化名）讀小一時期就開始伸出狼爪，直到童童在學校上健康教育時跟老師坦承，才讓案情曝光。對此，台南地院表示，童童從7歲到10歲之間，共被阿黎性侵664次，依阿黎犯強制性侵幼女罪各判8年，合併執行12年，阿黎再上訴被駁回。全案還可上訴。

判決指出，阿黎跟妻子離婚後與兒女同居，3人同住一房，阿黎讓大兒子自己睡一床，自己則與念小學一年級的童童共睡一床。沒想到，阿黎會趁其他家人不在或沒注意的情況下，從2019年9月起以兩天一次的頻率，不顧童童意願性侵得逞。

直到去年4月童童上健教課，聽到老師講到有學生被家屬性侵的案件，童童再也忍不住，在下課時哭著向老師傾訴遭父親性侵，老師聽完立即通報學校，校方再通報台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心進行緊急安置。

阿黎接受警詢時一度認罪，偵訊時又全盤否認，辯稱童童因不服他管教，想離開家裡才說謊，還拿出童童的性影像，辯稱她處女膜受損是因為自慰導致，和他沒有關係。

不過童童指證歷歷，表示「爸爸對我做這些事，大部分都是晚上，趁哥哥睡著時，有時候白天哥哥在樓下時也會發生」、「一直持續到上週日、我跟老師講的前一天」、「爸爸對我性侵害，我有拒絕，我跟爸爸說我不想要，爸爸就叫我小聲一點，叫我不要讓別人聽到，不然會不理我、不買東西給我」、「我曾經跟社工說爸爸沒有性侵我，是因為當時很想回家，不想住在安置機構，才會說謊」。

一審法官認為，童童和父親骨肉親情連結很深，緊急安置後因不適應機構生活，非常想念父親和家人，頻頻私下和父親連絡，也向社工表示想原諒父親，甚至因為擔心父親坐牢，一度翻供否認遭性侵，對父親相當關心，如果不是屢遭性侵，不堪忍受，不可能僅因不滿管教等一般父女間的尋常衝突，就憑空捏造遭父親性侵的不倫情節，判定阿黎犯行數實，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，共664罪，各處有期徒刑8年，合併執行12年徒刑。

阿黎再上訴，認為沒有證據顯示他性侵童童664次，童童會這樣說，是因為他曾向童童表示「男人性慾約二天1次」，希望法官判他無罪。不過法官認為童童證述始終一致，也和阿黎警詢時供稱「這種事情發生過很多次」，「沒有特定日期，就是我有生理需求的時候」相符，不採信阿黎的辯解，駁回上訴。可上訴。

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