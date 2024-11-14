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天兔創紀錄「史上首次11月2個陸警」　粉專：可能登陸屏東

▲▼天兔颱風發布海上颱風警報，警戒區為巴士海峽 。（圖／氣象署提供）

▲天兔颱風發布海上颱風警報，警戒區為巴士海峽 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱天兔今晨發布海上颱風警報，中央氣象署預計下半天發布陸上警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，今年不僅首次出現11月4颱共舞局面，歷史上亦無11月發布2個陸警的紀錄，而日本氣象廳、中國氣象局等都已經認定會登陸屏東。

中央氣象署簡任技正伍婉華說，天兔颱風預估路徑更偏西、靠近台灣陸地，目前各國模式預測仍分歧，不排除登陸台灣，明天颱風中心到巴士海峽，上午8時暴風圈會接近陸地，觸陸以恆春半島機率最高，但登陸地點、時間仍要持續觀察。

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氣象粉專「觀氣象看天氣」昨日發文表示，透過AI路徑預測顯示，天兔未來動態皆為靠近恆春半島一帶北轉，部分模擬甚至更往西偏，不過整體AI平均路徑已貼近台灣陸地，仍要留意其是否有更靠近機會，屆時風雨將直接影響到南高屏及花東地區。

▲▼天兔颱風路徑預測。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

▲天兔颱風路徑預測。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

粉專進一步表示，若「天兔」發布陸警，將又創下一個新紀錄，在氣象署歷史上自1958年以來，目前尚無11月發布2個陸警的紀錄。若颱風中心直接登陸，成為繼1967年「吉達」過後首個颱風於11月登陸台灣。

「觀氣象看天氣」今日也發文指出，天兔仍有西修趨勢，且強度來到中颱上限，但通過呂宋島強度可能會減弱一些。根據氣象署最新路徑，已將路徑修到擦過鵝鑾鼻一帶，而若以日本氣象廳、中國氣象局等，都已經認定會登陸屏東。

粉專表示，隨著路徑的西修，暴風圈範圍將涵蓋嘉義以南、花東地區，但目前主要風雨區域還是屏東及台東地區，周五傍晚起務必防範風雨，若路徑再往北修正，連高雄也要警戒了。

伍婉華說，周五到周六西北邊有高空槽線，靠近會讓太平洋高壓減弱，影響天兔接近台灣時是否北轉及北轉時間及角度。周日清晨颱風外圍環流影響，剛好碰上東北季風南下，是否會有共伴效應，造成北部及東北部下雨明顯，會持續觀察。

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