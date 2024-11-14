天兔對流爆發「像超大龍捲風」　鄭明典曬圖：眼牆雲系很集中

▲天兔颱風昨晚對流爆發，高層輻散場明顯，眼牆雲系很集中，幾乎像個超大的龍捲風。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風逐漸接近台灣，中央氣象署今晨發布海上颱風警報，目前海上警戒範圍仍是巴士海峽，前中央氣象局鄭明典指出，天兔颱風昨晚對流爆發，高層輻散場很明顯，眼牆雲系很集中，幾乎像個超大的龍捲風。

鄭明典今早在臉書PO出颱風衛星雲圖，並表示桔梗颱風很明顯「高低層分離」，低層環流中心還很明顯，但是近中心已經沒什麼強對流，原本颱風的高層雲系偏在低層中心的東北方。

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鄭明典進一步表示，天兔颱風昨晚對流爆發，高層輻散場很明顯，眼牆雲系很集中，幾乎像個超大的龍捲風；但北方明顯有乾空氣捲入，隔開了中心和南方持續發展的強對流，限制了颱風的強度。

他說，若從傳統紅外線雲圖來看，天兔颱風T強度很高，但是從可見光雲圖看，眼牆雲系並不均勻而且狹窄，強度判定和紅外線依據會有落差。

▲天兔颱風發布海上颱風警報，警戒區為巴士海峽。（圖／氣象署提供）

氣象署最新觀測資料顯示，天兔颱風上午8時中心位在鵝鑾鼻南南東方約 570 公里之處，以每小時18公里速度，向西北轉北北西進行，近中心最大風速每秒 45 公尺，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里。

氣象署指出，天兔颱風鵝鑾鼻南南東方海面，向西北轉北北西移動，對巴士海峽將構成威脅。今日起東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，台灣東部、東南部海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大。