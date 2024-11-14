台灣完勝南韓上日本熱搜！日媒：「初代王者」晉級路亮黃燈

▲第三屆世界12強賽，中華隊拿下首勝。 （圖／記者湯興漢攝）



記者王佩翊／編譯

南韓隊在第1屆世界12強拿下冠軍，然而13日在台北大巨蛋迎接本屆首戰時，卻以3：6輸給台灣。同為B組的日本也十分關注台韓大戰的消息。日媒則直言，作為「初代王者」的南韓隊，晉級之路恐怕已經早早亮起黃燈。

根據Full-Count報導，南韓隊派出曾在2021年東京奧運對戰日本隊時表現出色的投手高永表擔任先發，然而第二局卻遭到台灣猛烈打擊。中華隊全場8安打，陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分砲，在2局下取得6分大局，林立、潘傑楷、林家正、李凱威也有安打表現。

對此，日本網友直言，「從南韓的角度來說，台灣就是那個贏不了就慘了的對手」，也因為輸給中華隊，南韓接下來想贏，就必須拿下日本。進一步說，不只是日本，古巴、多明尼加就算沒有美國大聯盟的球員也會是非常強勁的對手，但南韓卻先輸給台灣，晉級之路可能非常危險。

▲台灣首戰完勝南韓。（圖／記者湯興漢攝）



有日本網友更點出問題表示，南韓不只2023年在WBC輸給澳洲，近年國際成績屢屢墊底，讓人感到驚訝，而最大的問題應該就是投手的實力遲遲無法提升。

也有網友表示，「大家是不是搞錯什麼了？台灣本來就很強啊，至少在這幾年的成績來看，遙遙領先南韓好嗎！」