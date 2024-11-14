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比照劉德華演唱會！天兔攪局12強賽　蔣萬安：若停班課「當日賽事取消」

▲▼蔣萬安出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮 。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮 。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

中央氣象署14日清晨5時30分發布中颱天兔海上警報，並將往西北轉北進行，預估15日起較接近台灣。由於這幾天正在進行2024世界12強棒球賽，若台北市受天兔影響放颱風假，要不要比照「劉德華演唱會停辦」模式，停止12強棒球賽事？台北市長蔣萬安說明，若停班停課，當日賽事就會取消，並討論其他日期。

蔣萬安14日上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮，會前接受媒體訪問。針對昨天「台韓大戰」中華隊已6比3擊敗南韓，是否昨下午吃的「辛拉麵」泡麵達到效果？蔣萬安表示，昨晚真的非常興奮，能夠進去大巨蛋觀賞台韓大戰，特別跟台北市福林國小棒球隊的小球員一起為中華隊加油。

蔣萬安提及，看到滿貫全壘打時，「哇！都興奮到從位子上跳起來！」確實昨天中午吃的辛拉麵發揮一定功效，今天中華隊要對上多明尼加，「下午應該會來喝多明尼加咖啡」。

至於12強賽「台日大戰」16日在大巨蛋登場，台中市長盧秀燕預計北上觀賽，會不會一同吃壽司？蔣萬安說，非常謝謝盧秀燕規劃為中華隊加油，一起進大巨蛋為所有奮戰球員加油打氣，屆時也會安排是否用美食應援，「先讓我賣關子。」也歡迎大家提出好的建議，看當天要拿什麼食物為中華隊加油。

不過，面對颱風天兔恐攪局12強賽，如果當天台北市停班停課，棒球賽事會不會比照「劉德華演唱會」也停辦？蔣萬安回應，如果颱風來襲時，台北市宣布停班停課，棒協就會將當日賽事取消，接下來也會針對賽事日期、時間、地點跟技術人員討論，再公布讓大家知道。

媒體追問，此次台北市放假機會為何？蔣萬安強調，會隨時掌握颱風狀況，因為暴風半徑範圍、路徑隨時會變換，市府會持續密切關注，並和棒協保持密切聯繫。

台北市政府也說明，氣象署今（14）日已針對巴士海峽發布海警，天兔將往西北轉北進行，明（15）日起較接近台灣；由於天兔範圍較小，北上期間強度也可能持續減弱，目前評估主要影響將集中在恆春半島與東部地區，對台北市影響較小， 但預估今晚至明晨台北市區仍可能有6至8級陣風，明晚至18日清晨山區雨勢可能達大雨等級。

台北市政府指出，由於才剛完成康芮颱風的災後復原工作，台北市災害防救辦公室昨（13）日下午特別提醒市府各局處加強相關整備，也呼籲民眾本周六日非必要暫勿前往山區、海邊、溪流等易生災害危險地區從事活動，避免受傷受困等意外事件發生。

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