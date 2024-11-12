王定宇提告葛斯齊後面麻煩大了？　媒體人曝1前提可能撤告

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委王定宇被狗仔葛斯齊爆料，傳曖昧訊息「我想要你」給某女子，雙方隔空開戰多日，王定宇11日委託律師及辦公室執行長提告。名嘴董智森認為，王定宇能不能告下去，其實很存疑，葛斯齊一定會要求傳喚該女作證，若是真的，王定宇怎麼下台，「律師一定會跟他提醒，這告下去到時候可能要撤告」；前立委郭正亮也表示，「我猜他後面麻煩可大了」，葛斯齊流出來的資料應該不到30％。

▲葛斯齊（左）隔空開戰王定宇（右）。（圖／翻攝自臉書）

狗仔葛斯齊爆料王定宇帶美女見前總統蔡英文，並在8日公開王對女生傳送「我想要你」的曖昧對話截圖。王定宇隨即表明這種截圖太容易造假，雙方在網路上隔空開戰。

▲葛斯齊反駁發文截圖造假一說。（圖／翻攝臉書）

王定宇11日上午委託律師及辦公室執行長到台南地檢署對葛斯齊提告，他強調自己內心坦蕩，將透過法院，在刑事與民事上，全面對葛斯齊訴究到底。

▲王定宇委託律師對葛斯齊提告。（圖／翻攝王定宇臉書）

名嘴董智森11日在政論節目「大新聞大爆掛」中分析，王定宇被葛斯齊一直逼，只好去提告，但能不能告下去，其實很存疑，因為葛斯齊公開的是王定宇跟那個女生的對話，葛斯齊一定會要求傳喚該女來作證，到時候全台灣都看得到「她」是誰，「如果這個事情是真的，王定宇怎麼下台？」

董智森接著表示，如果該女真的有收到訊息，那王定宇就告不成了，「王定宇的律師一定會跟他提醒，這告下去到時候可能要撤告」，而且他覺得王定宇會被爆料這種事情，比較像是政治圈的事情，推測可能跟2026年的台南市長選舉有關。

前立委郭正亮也認為，王定宇後面麻煩可能大了，他認識葛斯齊，葛斯齊流出來的資料應該不到30％，「所以就等著看。」