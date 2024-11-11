快訊／遭爆曖昧對話！王定宇提告葛斯齊　怒嗆：到法院好好講

▲王定宇提告葛斯齊妨害名譽。（圖／翻攝自臉書）



記者林東良、吳佩蓁／台南報導

狗仔葛斯齊日前爆料民進黨立委王定宇曾帶美女見前總統蔡英文，更貼出王傳給女生「我想要你」的曖昧對話截圖，但遭王反嗆PO假圖，雙方隔空開戰。對此，今（11日）上午王定宇委託律師及辦公室執行長到台南地檢署提告葛，並開嗆：「這位狗仔還有任何假資訊和謊言，請到司法機關好好講！」

王定宇在臉書貼出聲明稿，表示針對葛斯齊連日的造假抹黑攻擊，11日上午已委由瑞信法律事務所江信賢律師、團隊執行長林義雄，到台南地檢署按鈴申告，具狀對葛斯齊提出妨害名譽的刑事、民事告訴。

▲王定宇今早委託律師及辦公室執行長至台南地檢署提告。（圖／翻攝王定宇臉書）



王定宇表示，葛斯齊的行徑相當誇張惡劣，所揭露的相關訊息、時地場景和所謂的對話截圖，百分之百造謠、造假。面對葛斯齊的造謠、造假，王定宇表示，他內心坦蕩，將透過法院，在刑事與民事上，全面對葛斯齊訴究到底。

王定宇進一步呼籲，他已提告，葛斯齊若還有任何未說的謊、造假的圖，可到法庭上好好把話說清楚講明白，法律自有公斷。

王定宇強調，葛斯齊已有多次說謊抹黑公眾人物被告上法庭紀錄，面對如此惡質狗仔，唯有訴之法律，才能遏止造謠、造假歪風，讓社會更加乾淨、透明。