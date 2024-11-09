葛斯齊再嗆王定宇：這事我管定了！　專業網友揪出P圖2疑點

▲狗仔葛斯齊開戰民進黨立委王定宇。（圖／翻攝葛斯齊、王定宇臉書）

記者葉國吏／綜合報導

狗仔葛斯齊爆料民進黨立委王定宇帶美女見前總統蔡英文，更貼出王對女生傳「我想要你」的曖昧對話截圖。對此王定宇反PO假圖開酸，葛斯齊9日凌晨再度發文，強調人在做天在看，「這件事情他管定了」。

葛斯齊8日爆料，王定宇曾帶一名美女和蔡英文前總統吃過便當，蔡英文前總統還誤以為這位美女是王定宇的助理，此外，葛斯齊進一步拿出「截圖」直指，王定宇曾傳「我想要你」的曖昧文字給該名女子。

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▲王定宇發文。（圖／翻攝臉書）

對此，王定宇揚言提告，並PO出有葛斯齊頭像的對話截圖「沒錯，王定宇的事，我就是瞎掰的，截圖也是自己編造的，反正大不了被告而已」，像是藉此酸葛斯齊捏造「我想要你」的對話截圖，「算是詐騙集團常用手法，反正這張網友截圖真實程度一定比葛狗仔高87分」。

葛斯齊9日凌晨4點左右突然在社群貼文，簡短訴說心情：「好希望快點天亮，有好多事要做！ 我從來沒講過這樣的話，但這件事我管定了。」同時強調人在做天在看，誰P圖讓專業說話，他會盡他全力執行這案件！

▲葛斯齊發文。（圖／翻攝臉書）



葛斯齊另外貼出與網友的對話，網友把對話訊息截圖圈起來表示：「葛先生！！！您好。抱歉打擾！！一般不會公開發表政治敏感相關話題，但這次事件我覺得特別難受，台灣不應該有這樣的人從政。」、「王委員的圖真的P的痕跡很重，圖片模糊程度不均，且頭像跟文字邊灰邊清晰，這種大部分都是P圖沒經過處理才會有的痕跡，做了對比的圖給您。只能透過私下發文的方式，希望能幫上一些。」