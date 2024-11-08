秀葛斯齊「我瞎掰」對話截圖！　王定宇酸：我不知道是否為真

▲民進黨立委王定宇PO截圖反酸狗仔葛斯齊。（圖／翻攝自王定宇臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委王定宇今（8日）遭狗仔葛斯齊爆料，曾私下帶美女見前總統蔡英文，並拿出一張截圖直指，內容是王定宇傳給美女的曖昧私訊。對此，王定宇揚言對「造謠仔」提告，但他稍早也在自己的社群平台曬出「相似」的對話截圖，只見疑似是葛斯齊的頭像在當中表示「沒錯，王定宇的事，我就是瞎掰的」，接著王定宇還開酸，自己不知道截圖是否為真，這種截圖太容易造假了。

葛斯齊今日爆料，王定宇曾帶美女和蔡英文前總統吃過便當，蔡英文前總統還誤以為這位美女是王定宇的助理，此外，葛斯齊進一步拿出「截圖」直指，王定宇曾傳「我想要你」的曖昧文字給美女。

針對此事，王定宇稍早揚言提告，並在臉書提到，有個最弱狗仔的朋友看不下去，截了葛斯齊的對話，「沒錯，王定宇的事，我就是瞎掰的，截圖也是自己編造的，反正大不了被告而已」，王定宇說，這張截圖證明葛斯齊造假。

王定宇接著開酸，「我是不知道這個截圖是否為真，這種截圖太容易造假了，算是詐騙集團常用手法，反正這張網友截圖真實程度一定比葛狗仔高87分」。最後，王定宇再次開嗆葛斯齊，用造假對話紀錄的低劣手法來亂爆料，就去法院跟法官好好說清楚。