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櫻花妹「說話嗲聲」全球認證！　專家揭主因：為迎合日本男性

▲日本「2023女高中生選美比賽」冠軍米澤璃彩。（圖／翻攝自IG／@yonezawa_ria）

▲許多日本女性的說話聲音偏高。圖為日本2023女高中生選美比賽冠軍米澤璃彩。（圖／翻攝自IG／@yonezawa_ria）

記者張方瑀／綜合報導

許多日本女性的說話聲音偏高，帶有一種對異性撒嬌的感覺，但這樣的聲調對於同性往往顯得難以接受。專家指出，這其實是一種潛意識中的社會行為，為了迎合來自男性的期待。

據研究顯示，日本女性的聲調之高與印度並列世界前茅。日本《朝日新聞》引述聲音認知專家山崎廣子（Hiroko Yamazaki）的觀點，指出「人類的聲音是社會塑造的結果」，因此日本女性的說話方式是為了迎合社會的期待。

山崎表示，「正常情況下，說話聲音的自然頻率應該在220至260Hz之間，約等於鋼琴的中音『A到C』音區。但許多日本女性的聲音在300至350Hz，有時甚至比世界的一般標準200至220Hz高出近一個八度音。」

山崎提到，特別是年輕一代的日本女性，常以所謂的「動漫音」來說話，這種尖細、柔媚的聲音是通過提升喉頭並縮短聲道來發出的，長期下來對喉嚨會造成負擔。

山崎指出，成長過程中耳濡目染的聲音環境會逐步塑造個人的聲音特徵，因此聲音是社會塑造的，且反過來影響社會，「日本女性其實可以發出更低沉的聲音，但選擇這種高亢的說話方式，主要是因為社會期待，特別是來自男性的無形期待，促使她們無意識地去迎合。」

對許多日本女性來說，這種高亢的聲音或許已成為無意識的表現方式，她們似乎被暗示需要在社會中展現出這種形象。山崎說，「雖然男性和女性都會根據情境切換聲調，但一些女性在與男性互動時，聲音會不自覺地提高。」

山崎觀察到，在性別平等指數（GGI）較低的國家中，女性聲調通常較高，日本2022年在146個國家中排名第125，而印度女性聲調也屬高亢，該國在2022年的GGI調查中排名第135。

她也表示，有些日本女性在國內說話時聲調偏高，但經歷海外生活後再回到日本時，會發現自己聲音變得低沉了。

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