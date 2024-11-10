赴日旅遊注意！沖繩「致災性暴雨」連灌慘況曝　2天雨量超過梅雨季　

▲日本鹿兒島縣奄美地方與論町茶花地區9日下午2時道路淹水。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

受到太平洋高壓邊緣溫暖潮濕空氣的影響，日本鹿兒島縣奄美地方、沖繩縣最近兩天接連降下前所未見的破紀錄性暴雨，豪雨導致各地道路與住宅淹水、土石流、塌陷，其中沖繩縣名護市短短一個小時內就降下超過100mm的雨量，而東村的累積降雨達600mm，超過了平常梅雨季時一個月份的2倍雨量。

根據《日本放送協會》，受到高壓邊緣暖濕空氣與降雨鋒面影響，日本鹿兒島縣奄美地方與論町，以及位於沖繩縣北部的東村、大宜味村、東村、國頭村、名護市接連發生致災性的暴雨，每小時降雨量從今（10）日早晨起就達到110至120mm以上，日本氣象廳針對上述部分地區發布最高級別的特別警報與避難指示。

其中，沖繩縣東村截至10日上午11時以前的48個小時累積降雨量更達637.5mm，不僅超過往年6月梅雨季平均一個月的累積降雨量，更是創下1981年開始觀測氣象以來的最高紀錄。

日本氣象廳預估，截至明（11）日上午為止的24個小時以內，沖繩本島還會降下180mm雨量的豪雨、鹿兒島縣奄美地方則降下120mm的雷雨，提醒居民留意淹水、河川氾濫、土石流、打雷和龍捲風等。

連日來的暴雨在鹿兒島縣奄美地方與論町（與論島）、沖繩縣北部帶來各種災情，其中與論町共計28件住宅淹水與32處道路淹水，洪水更灌進市區內的超市，部分食材與雜貨只好報銷，位於與論町茶花地區的牛舍更灌進洪水，水位淹至成人胸部，23頭牛只好疏散至附近空地。

至於沖繩縣東村，則是有沿著河川興建的民宿慘遭洪水沖走。業者木下富夫透露，昨（9）日早晨他聽到巨大聲響、感覺到如同地震般的搖晃，之後他才驚覺包括廁所在內與房間的一部分房屋已經栽進河流內，幸好沒有人傷亡。