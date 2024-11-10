赴日旅遊注意！沖繩「致災性暴雨」連灌慘況曝　2天雨量超過梅雨季　

▲日本鹿兒島縣奄美地方與論町茶花地區9日下午2時道路淹水。（圖／翻攝自X）
記者羅翊宬／編譯
受到太平洋高壓邊緣溫暖潮濕空氣的影響，日本鹿兒島縣奄美地方、沖繩縣最近兩天接連降下前所未見的破紀錄性暴雨，豪雨導致各地道路與住宅淹水、土石流、塌陷，其中沖繩縣名護市短短一個小時內就降下超過100mm的雨量，而東村的累積降雨達600mm，超過了平常梅雨季時一個月份的2倍雨量。
根據《日本放送協會》，受到高壓邊緣暖濕空氣與降雨鋒面影響，日本鹿兒島縣奄美地方與論町，以及位於沖繩縣北部的東村、大宜味村、東村、國頭村、名護市接連發生致災性的暴雨，每小時降雨量從今（10）日早晨起就達到110至120mm以上，日本氣象廳針對上述部分地區發布最高級別的特別警報與避難指示。
与論町役場より放送、至る所で道路が冠水して通れない所があります。外出せず様子を見ましょう。 #与論島 #与論町 #大雨警報 pic.twitter.com/TWJJ8IghzA— 川畑アキラ (@katakutekamen) November 8, 2024
其中，沖繩縣東村截至10日上午11時以前的48個小時累積降雨量更達637.5mm，不僅超過往年6月梅雨季平均一個月的累積降雨量，更是創下1981年開始觀測氣象以來的最高紀錄。
日本氣象廳預估，截至明（11）日上午為止的24個小時以內，沖繩本島還會降下180mm雨量的豪雨、鹿兒島縣奄美地方則降下120mm的雷雨，提醒居民留意淹水、河川氾濫、土石流、打雷和龍捲風等。
【悲報】沖縄本島北部で記録的な大雨 大宜味村の道の駅の隣の小川が大変なことになってる— 爆サイ.com【公式】報道 (@bakusai_hodo) November 10, 2024
沖縄県名護市、国頭村、大宜味村、東村に土砂災害警戒情報。
普段のの道の駅ぶながや食堂の隣の小川と違いすぎてちむわさわさー#記録的な大雨 #大宜味村 #ぶながや食堂pic.twitter.com/4sdg3WYFSZ https://t.co/6jn7SelRU2
連日來的暴雨在鹿兒島縣奄美地方與論町（與論島）、沖繩縣北部帶來各種災情，其中與論町共計28件住宅淹水與32處道路淹水，洪水更灌進市區內的超市，部分食材與雜貨只好報銷，位於與論町茶花地區的牛舍更灌進洪水，水位淹至成人胸部，23頭牛只好疏散至附近空地。
至於沖繩縣東村，則是有沿著河川興建的民宿慘遭洪水沖走。業者木下富夫透露，昨（9）日早晨他聽到巨大聲響、感覺到如同地震般的搖晃，之後他才驚覺包括廁所在內與房間的一部分房屋已經栽進河流內，幸好沒有人傷亡。
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