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日本遭美國輕忽？石破茂、川普「通話5分鐘」輸韓國　質疑外交無能

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普當選下一屆美國總統，恐將對東北亞局勢造成重大影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國前總統、共和黨候選人川普在2024美國總統大選中勝選，確定將於明年1月重返白宮執政。為此，南韓總統尹錫悅、日本首相石破茂先後於7日上午與川普進行通話。不過，相較於川普與尹錫悅通話長達12分鐘，石破茂和川普的通話竟然只有5分鐘，引發外界質疑石破茂處理日美同盟的外交能力。

根據日媒《產經新聞》，川普自從確認當選下一屆美國總統後，分別與法國總統馬克宏、南韓總統尹錫悅、日本首相石破茂、中國國家主席習近平、以色列總理納坦雅胡、英國首相施凱爾、烏克蘭總統澤倫斯基進行雙邊通話，並接受對方的祝賀，其中川普與馬克宏的通話時間長達25分鐘、與尹錫悅為12分鐘，然而唯獨與石破茂卻只有5分鐘。

日本是美國在東北亞最重要的同盟國，然而川普與石破茂的首次通話時間卻只有5分鐘，扣掉雙方進行翻譯與問候的時間，只剩1、2分鐘，引來外界質疑石破茂內閣的外交能力。因為，一旦川普再度就任總統，日本恐將面臨美國要求提高駐日美軍軍費分攤、美國進口日製汽車時提高關稅等問題。

▲▼日相石破茂7日在首相官邸回答記者提問。（圖／達志影像）

▲日相石破茂7日在首相官邸回答記者提問。（圖／達志影像）

據悉，川普7日上午7時59分與尹錫悅進行12分鐘的通話後，於上午9時30分與石破茂通話。事後，石破茂在首相官邸向現場記者談及通話後對於川普的印象，「（川普）給人相當有好的印象，在言辭上沒有太多的掩飾，能夠談論真心話。」

日本《富士電視台》在今（10）日播出的新聞時事節目「日曜報道」就提到石破茂與川普通話時間過短的問題，因為比起馬克宏（通話25分鐘）、澤倫斯基（25分鐘）、納坦雅胡（20分鐘）、尹錫悅（12分鐘），石破茂卻只有5分鐘，就連2016年川普首度當選美國總統時，時任日相安倍晉三與川普的通話時間也長達20分鐘。

對此，節目主播松山俊行解釋，「根據節目組向政府詢問的結果，政府解釋，當時首相石破茂與川普進行電話會談時，剛好川普正在佛羅里達州的別墅參加慶祝當選的派對，派對的吵雜聲讓雙方無法順利通話，於是川普只好前往別的房間進行通話，若扣掉移動時間，也算上是耗費一段相當長的時間，川普能夠特別安排通話，算相當厲害。」

▲▼2016年11月，在川普確定當選美國總統後，時任日相安倍晉三出訪美國會晤川普。（資料照／達志影像／美聯社）

▲2016年11月，在川普確定當選美國總統後，時任日相安倍晉三出訪美國會晤川普。（資料照／達志影像／美聯社）

自民黨政調會長小野寺五典也有話要說，「正確來說，其實川普想要再多講一點，但從首相石破茂的立場來考量的話，他不方便讓川普（從派對）離席太久的時間，因此首相石破茂考量川普的難處後，決定結束通話、讓川普早點回到派對座位。」

對此，節目來賓橋下徹律師便感到不以為然，「從日本政府的立場來考量的話，根本不知道川普是面臨這種（不方便通話）情況吧？一般而言，就算是民間人士，也根本不會在如此吵鬧的情況下講電話吧？」

日本知名保守派媒體人櫻井良子則透過社群媒體X發文，質疑石破茂的外交應變能力，「石破茂是我所見過最為無能的首相，外交能力難以評價。石破茂與川普之間的通話只有5分鐘，光是扣掉翻譯的時間，實際上就只剩下2分鐘，一人平均講1分鐘，那石破茂所剩下的時間也只有1分鐘，如此不堪的雙邊電話會談，也就只有我國領導人石破茂辦得到，真是太寒心了！」

►川普當選總統 尹錫悅、石破茂通話祝賀：「讓美國再次偉大！」

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