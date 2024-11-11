石破茂宣布內閣總辭！預計「首相選舉」再次勝出　晚間公布新內閣

▲日本首相石破茂11日上午宣布內閣總辭。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

日本11日召開「特別國會」並舉行首相指名選舉，由於選後各黨不過半，首相石破茂很可能到第二輪投票勝出連任，將是日本戰後第5次進入第二輪投票才選出首相。石破茂也於11日上午宣布內閣總辭，若順利勝出連任，將在晚上宣布第2次內閣名單。

日本首相指名選舉雖然採兩輪投票，但多數情況是在第一輪投票獲過半數有效票被指名為首相；不過，如果第一輪投票無人獲過半票數，將取得票數前兩名進入第二輪投票。

這次眾議院大選前擁有過半席次的自民黨與公明黨執政聯盟，選後未能維持過半席次，因此進入第二輪投票。根據眾議院規定，第二輪投票不需要取得過半數的絕對多數，只需要取得「相對多數」票數就能獲勝。

目前看來最有機會進入第二輪投票的人選，應該是自民黨總裁石破茂和立憲民主黨代表野田佳彥。由於日本維新會與國民民主黨表態兩輪投票都不會投給野田佳彥，所以石破茂很可能在第二輪投票取得相對多數票數連任。

石破茂連任選情相當穩定，他也於11日上午宣布內閣總辭，預計晚間將宣布新的內閣名單。

新上路的名單只有3人異動，分別是江藤拓接任農林水產大臣、鈴木馨祐接任法務大臣及中野洋昌接任國土交通大臣，其餘大臣皆獲留任。