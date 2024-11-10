日本女記者超勇敢！　拍片公開「遭性侵傷疤」

▲日本女記者伊藤詩織遭記者山口敬之性侵，2019年取得民事訴訟勝訴，拿到330萬日圓的精神賠償金。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本MeToo代表人物伊藤詩織具記者、作家等身分，她拍下被性侵後的療傷過程成為紀錄片「黑箱日記」，在金馬影展放映。她表示，重新檢視傷疤很痛苦，但完成後覺得被療癒，也希望能啟發別人。

伊藤詩織因為具名指控職場上的權勢性侵，成為日本 #MeToo運動的代表人物，之後推出相關著作「黑箱」、紀錄片「黑箱日記」，拍下自己身兼倖存者、吹哨者、調查者的複雜心境。

伊藤詩織8日接受台灣媒體訪問表示，電影素材累積了400個小時，來源是她的自拍影片、日記，是個大挑戰，因為身兼主角跟導演，有些不想讓家人看到的部分會很拉扯，「就像我曾在事發後拍下考慮自殺的影片要給家人，這段影片有很強的情緒，這些不希望爸媽看到；但也找到我在醫院醒來後的畫面，展現我想活下去的意思，但用影像記錄，也表現了我身為記者的使命。」

伊藤詩織表示，亞洲的人比較能理解家人不太支持她公開這些事的想法，不只爸爸的照片被公開，妹妹找工作時也有點擔心被人知道跟她的關係這一切直到被「時代」雜誌選為年度百大影響力人物後，妹妹才覺得她有點酷，而這些反映出社會看待這件事的態度。

伊藤詩織不諱言，要重新檢視傷疤是痛苦過程，畢竟一切都是試著想忘記的事，但完成後覺得被療癒，「這是一個倖存者的故事，也希望可以啟發別人，畢竟常常這類的事情都是第三人稱在說，但不用別人來訴說，其實自己就可以說出來了。」 「黑箱日記」將於12月13日在台上映。