柳州爆女子遭當街性侵「真相大逆轉」！7人被警方逮捕

▲柳州爆當街性侵事件，當地警方調查後，將7名造謠者逮捕。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

廣西柳州先前傳出女子喝醉後在路邊遭性侵的事件，更有人稱女子事後情緒崩潰、選擇輕生。不過，當地警方介入調查，發現這起事件只是謠言，目前已將7名造謠者逮捕，並對其中一人採取刑事拘留。

綜合陸媒報導，近日網路上有段影片流傳，當時一名女子因為喝醉，倒臥在路邊的花圃，旁邊則有名男子緊貼。影片傳開以後，有人對此聲稱，該名女子因為喝醉，遭到陌生男子性侵，且女子事後情緒崩潰，已經選擇輕生。

▲▼柳州爆當街性侵事件，當地警方調查後，將7名造謠者逮捕。（圖／翻攝微博）



不過，當地警方介入調查，發現2名當事人都活得好好的，其中的男性為32歲曹姓男子、女性為36歲孔姓女子，2人屬於朋友關係。當天曹男與孔女聚餐飲酒，準備一起搭車離開時，孔女不勝酒力、倒臥在花圃，曹男見狀後上前幫忙攙扶，案件並無刑事成分。

當地警方對這起事件不敢大意，經過排查監視器畫面、調查取證後，確認有人惡意在網路上造謠。警方順藤摸瓜，逮捕了造謠的朱男、胡女、酈女，以及李女、范男、李男及周男。其中朱男被刑事拘留，其餘人則被處以交保候審、行政拘留及罰金等處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995