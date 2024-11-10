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少婦甲狀腺亢進遭揉胸「內診」10分鐘！醫師獲無罪　更一審再逆轉

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園高姓醫師利用內診侵犯女患者，遭判2年6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名25歲少婦小美(化名)因甲狀腺亢進，到某家醫診所就診，遭高姓醫師以「甲狀腺亢進會影響性荷爾蒙」為由要求內診，隨即在沒有護理人員陪伴下，沒戴手套就直接把手伸進她下體10分鐘。案發後小美將高男告上法院，一審依高男犯強制性交罪，處4年徒刑，二審法官認證據不足，改判無罪，檢方上訴到最高法院，法官撤銷二審判決，發回台灣高等法院審理，更一審判定高男犯行屬實，依犯對受照護之人利用機會性交罪，處2年6月徒刑。可上訴。

據了解，高男開設家醫診所，在桃園山區服務多年，有「熱血仁醫」美稱，卻爆出侵犯女病患的醜聞。判決指出，高男在2021年3月1日上午9時替女子小美(化名)看診時，竟以「甲狀腺亢進可能會影響性荷爾蒙」為由，聲稱必須進行內診，再未戴手套對小美指侵得逞，被小美告上法院。

全案審理時，高男坦承有用手指進入陰道，但辯稱因小美有下腹痛、性交疼痛以及婚姻1年多有正常性行為，卻無法懷孕等困擾，他研判小美可能骨盆腔發炎，經她允許後才做相關的腹部檢查，而且這次已是第2次做內診，小美應清楚整個流程。

小美則證稱，那天高男說她需要內診，當時沒有護士陪同，高男就拉起診間布簾，要她脫掉衣服後，就擅自解開她的內衣、搓揉她胸部，同時表示「我要幫妳看有沒有腫塊」，後來又叫她脫掉褲子，未戴手套「內診」長達10分鐘，她因不舒服想掙脫，卻遭高男壓住大腿。

小美說，高男隨後要她側臥，她翻身時不小心揮到高男下體，高男突然拉住她的手往自己下體放，並發出奇怪的聲音，直到護理師在外面喊高男的名字，高男才停手，但她起身準備穿衣服時，又遭高男強吻，因護理師一直喊高男名字，高男才罷手離去。

小美表示，她察覺遭受侵犯，回家向老公哭訴，當天下午在老公陪同下，回到診所質問高男，當下高男正在看診，卻隨即將他們帶到診所旁公園涼亭交談，坦承有親吻她，並表示願意賠償慰問金，還說抓她的手撫摸下體、親吻她，都是關心她的行為。

法官審理，一審認為小美指證一致，且外陰部也驗出高男DNA，和高男聲稱有戴手套內診不符，且一般醫療行為後都會將療程紀錄在病歷上，以方便後續追蹤治療，但高男在小美的病歷上，卻對於內診過程與診療結果隻字未提，認定高男犯行屬實，犯後又否認犯行、未達成和解，依強制性交罪，判處4年徒刑。

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高男上訴仍堅稱都是符合醫療常規的檢查。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

高男上訴喊冤，二審法官認為小美在偵查、一審一開始都沒提到被摸胸，直到檢察官提到警詢時有這件事，小美才表示有被摸胸，證述有瑕疵，而醫師雖傳道歉簡訊，內容只說「會更嚴守醫病倫理及距離」等語，也未承認對小美強制性交，另外小美下體驗出高男DNA的部分，高男說自己內診時只有右手戴手套，因而的確會有DNA轉移的可能性，就算他內診時沒戴手套，也無法作為高男強制性交的補強證據，判高男無罪。

檢方再上訴到最高法院，法官認為二審未對重要事證詳加調查釐清，撤銷二審判決，發回台灣高等法院審理。

台灣高等法院更一審審理，法官認為小美在案發過程細節多次證稱「我想不起來」，依而陳述與警詢時有部分出入，不過警詢時離案發時間接近，客觀上較可信，另小美表示看診時，從未表示自己有腹痛，高男在診療單雖記載小美有腹痛，卻未開立任何相對藥物，另高男證述小美過去內診時，就有子宮發炎情形，也都未記載在病例中，在檢視相關證據後，認為高男說詞難以採信，審酌他已婚、月收入60到70萬等情，依他犯對受照護之人利用機會性交罪，處2年6月徒刑。可上訴。

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